Alternative-Metal in der Tui-Arena

Hart, bizarr, einzigartig: Mehr als anderthalb Stunden lang haben System of a Down in der ausverkauften Tui-Arena ihre Hits gespielt, ja geradezu abgefeuert. Auf lange Ansagen wurde dabei verzichtet. Lieber ging es mit Vollgas durch die Bandgeschichte. Die 12 000 Fans waren begeistert.