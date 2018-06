Was ist der Unterschied zwischen Tabea Zimmermann und anderen sehr guten Musikern? Der große ungarische Komponist György Ligeti muss es gewusst haben, als er die Bratscherin gehört und daraufhin spontan beschlossen hat, ihre eine umfangreiche Solo-Sonate zu komponieren. Und auch das Publikum in der ausverkauften Orangerie, wo Zimmermann im letzten Konzert der diesjährigen Kunstfestspiele zu erleben war, kann es spüren: Der Klang ihrer Bratsche ist so intensiv und sinnlich, dass man als Zuhörer davon geradezu gesättigt davon wird. Unbewusst scheint der ganze Körper die Musik aufzusaugen. Wenn Zimmermann spielt, hört man auch mit dem Magen, den Zehen und den Haarspitzen.

Die Bratsche, das oft nicht ganz ernst genommene Streichinstrument, klingt bei der 51-Jährigen natürlich nicht einfach wie eine Geige mit zu dickem Hintern. Statt hummelgleich zu brummen, tönt sie bei Tabea Zimmermann auf eine spektakuläre Weise frei und offen. Ein ganz ungewohnter, großer Klang, der doch von der ersten Note an völlig natürlich erscheint.

Doch die Bratscherin verlässt sich nicht allein auf diesen Klang. Wenn sie in der Ligeti-Sonate, die den Abend in Herrenhausen beschließt, eine schlichte Melodie spielt, bekommt man als Zuhörer eine Ahnung davon, was musikalische Perfektion sein kann. So schön und so schlicht, so sinnlich, logisch und berührend kann sonst kaum jemand Töne aneinanderreihen.

Darum ist das auch für Zuhörer anspruchsvolle Programm ganz Vergnügen statt Herausforderung: Bei den Kunstfestspielen spielt Zimmermann ausschließlich Solo-Werke aus dem 20. Jahrhundert. Max Regers „Suite“ von 1915 ist noch eine Verbeugung vor Bach, Bernd Alois Zimmermanns 40 Jahre später entstandene kurze Sonate voll fragiler Schönheit und Brüchigkeit, die gut zum rätselhaften Untertitel „...an den Gesang eines Engels“ passt. Luciano Berios „Naturale“ für Viola, Zuspielband und Schlagzeug (in Herrenhausen effektvoll gespielt von der Chinesin Ni Fan) wurde 1985 für das Aterballetto geschrieben und ist auch ohne Tänzer großartige, farbenprächtige Theatermusik. Und Ligetis Sonate aus den Neunzigerjahren klingt wie genau das, was sie ist: sensationelle Musik für eine sensationelle Musikerin. Entsprechend begeistert ist das Publikum in Herrenhausen. Ein außergewöhnlicher Abschluss für das in diesem Jahr durchweg großartige Musikprogramm der Kunstfestspiele.

Von Stefan Arndt