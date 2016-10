Am Freitagabend hat Wolf Biermann seine Biografie „Warte nicht auf bessre Zeiten!“ im Kleinen Sendesaal in Hannover vorgestellt. Er erzählt davon, wie der Sänger und Dichter zu dem wurde, was er ist, mit dem Kommunismus hadert, wo seine Eltern Kommunisten waren und sein jüdischer Vater in Auschwitz vergast wurde.