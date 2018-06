Kultur Sängerporträt - Hannoverscher Tenor Simon Bode singt in Salzburg Der Tenor Simon Bode hat in Hannover studiert und gehört seit dieser Spielzeit zum Ensemble der Staatsoper. Nun debütiert er bei den Salzburger Festspielen – und plant eine Karriere ohne festes Engegement.

„Wer das gewachsene hannoversche Ensemble noch einmal in seiner ganzen Pracht erleben will, sollte hier in der kommenden Spielzeit in die Oper gehen“: Simon Bode vor der Staatsoper. Quelle: Katrin Kutter