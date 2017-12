The Prodigy feiern mit 4800 Fans in Hannover

Hannover. Die britische Band The Prodigy hatte schon ein paar Jahre lang mit Breakbeats und harten Gitarrensounds gezündelt, als es ihr vor zwanzig Jahren gelang, die Musikwelt in Brand zu stecken. Ihr Album „The Fat Of The Land“ belegte in 22 Ländern Platz 1 der Hitparaden und gilt als eines der meistverkauften des Jahres 1997. Der schmutzig-aggressive Hit daraus trägt bezeichnenderweise den Titel „Firestarter“ – „Brandstifter“ also. In ihrem großen Erfolgsjahr spielte ihn The Prodigy auf dem Moskauer Roten Platz vor 250.000 Menschen. Die Swiss Life Hall ist zwei Jahrzehnte später immerhin mit 4800 Fans fast ausverkauft.

Das liegt wohl nicht nur an einer Sehnsucht nach den alten Club-Krachern. Vielmehr ist The Prodigy seit zwei Jahren erfolgreich mit dem neuen Album „The Day Is My Enemy“ unterwegs. Das ist deutlich düsterer als seine Vorgänger. Die Band bleibt bei den neuen Songs aber ihrem Anspruch treu, Genres furchtlos zu maximaler musikalischer Energie zu kombinieren. “Nasty”, “Wold Frontier”, “Get Your Fight On” oder das noch unveröffentlichte “Resonate” sind gewohnt nervös, zerrend, rüttelnd, scheppernd und schleppend. Sie durchdringen den Körper und nehmen dabei immer wieder neuen Anlauf.

Seit 2015 ist die britische Techno-Band The Prodigy mit ihrem Album „The Day Is My Enemy“ auf Tour. In Hannover feierten sie mit 4800 Fans in der Swiss Life Hall. Zur Bildergalerie

Ein Kreuzfeuer aus Licht und Bässen lässt das Publikum mit der Show pulsieren. Zumindest mit Kopf und Nacken tanzt jeder im Saal, hin und wieder sind plötzlich alle Hände in der Luft. Vor allem das dichte, komplexe „Roadblox“ zeigt, dass The Prodigy den roten Faden nicht verloren hat. Zwar bewegen sich die beiden Vokalisten Keith Flint und Maxim Palmer nicht mehr ganz so jugendlich ungestüm über die Bühne – aber sie bleiben 90 Minuten lang in Bewegung. Der Initiator und musikalische Kopf von The Prodigy, Liam Howlett, thront dabei hinter einer Vielzahl von Synthesizern.

Flint sagt über die Kollegen aus der Elektro-Szene: „Es fehlt das Feuer. Wir möchten, dass man Elektro-Musik wieder ernst nimmt und nicht als etwas wahrnimmt, dass nur in oberflächlichen Großraumdiskotheken abgefeiert wird.“ Was er rückblickend mit Feuer meint, zeigt seine Band in Hannover nicht nur mit „Firestarter“, sondern auch mit Hits wie „Smack My Bitch Up“, „Voodoo People“ oder „Poison“. Die letzteren beiden stammen von einem Album namens „Music For The Jilted Generation“ von 1994. Es ist zu großen Teilen diese „sitzengelassene Generation“, der The Prodigy auch heute noch ein breites Grinsen auf die Gesichter zaubert.

Am Freitag, 12. Januar 2018, um 20 Uhr spielen die „Rock Legenden“ von Karat, City und den Puhdys in der Swiss Life Hall.

Von Thomas Kaestle