The Toy Dolls bringen Fun-Punk in die Faust

Hannover. Ihr Markenzeichen sind bunte Sonnenbrillen - seit 38 Jahren: Die britische Fun-Punkband The Toy Dolls verbreiten trotz der ein oder anderen Falte im Gesicht weiterhin eine Menge Spaß auf der Bühne. So war es auch am Freitagabend in der ausverkauften 60er-Jahre-Halle der Faust.

Ohne sie hätte es Die Toten Hosen oder Die Ärzte wahrscheinlich nicht gegeben: Am Freitag waren die Funk-Punk-Ikonen The Toy Dolls in der Faust. Zur Bildergalerie

Bekannt wurde das Trio um Gitarrist und Sänger Michael "Olga" Algar, das einzige Gründungsmitglied, mit dem auf Punk getrimmten Kinderliedes "Nellie The Elephant". Dieser und viele weitere der stattlichen 19 Alben der Band begeisterten die Fans in der Faust.

