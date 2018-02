Deutsche Regisseure gehen leer aus

Berlin. Am Ende gewann der Film, der die größten Abwehrreaktionen ausgelöst hatte: „Touch Me Not“ sorgte auch bei der Gala-Vorführung am Sonnabend noch einmal dafür, dass mancher Zuschauer vorzeitig das Kino verließ. So leicht ist es offenbar nicht auszuhalten, einem Menschen dabei zuzuschauen, wie er gegen seine Angst vor Berührungen ankämpft.

Eine 50-jährige Frau hat in dem Essayfilm der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie Probleme mit körperlicher Nähe. Sie bestellt einen Callboy und schaut ihm beim Masturbieren zu. Sie macht Entspannungstraining mit einer Transfrau, die ihren Brüsten possierliche Namen gegeben hat, und sie praktiziert Schreiübungen mit einem sanften Sadomaso-Spezialisten. Sie beobachtet behinderte Menschen bei ihren gegenseitigen Körpererkundungen und auch die sexuelle Rudelbildung in einem Darkroom.

Deutsche Beiträge bleiben auf der Strecke

Während des Festivals hatten manche Kritiker versucht, „Touch Me Not“ zum Skandal hochzujazzen. Das ist dieser Film sicher nicht. Ein Mann, der an einer Muskelschwunderkrankung leidet, ist hier derjenige, der seine Sexualität am lustvollsten auslebt. Die Frage aber bleibt: Verdient eine Therapiestunde im Kino wirklich den Goldenen Bären? Womöglich hat die „MeToo“-Debatte dem Film ungeahnte Aufmerksamkeit verschafft. Vielfach war bei diesem Festival ein neues Bewusstsein für Körper und Sex eingefordert geworden, hier arbeitete schon jemand daran.

Jury-Präsident Tom Tykwer und seine fünf Mitstreiter wollten ein Zeichen für radikale Filme setzen. Sie hätten nicht nur auszeichnen wollen, „was Kino kann, sondern auch, wo es hingehen kann“, sagte Tykwer. Auf der Strecke blieben dabei die vier deutschen Beiträge, von denen mancher doch gerade diesem Anspruch genügte. Zum Beispiel Christian Petzold: Er ließ in seiner Anna-Seghers-Verfilmung „Transit“ einen historischen Stoff überraschend an der Gegenwart andocken. War nicht gerade diese verblüffende Aktualisierung preiswürdig?

Zudem wurde die Jury ihrem Ansinnen keineswegs gerecht, die Kinozukunft in den Blick zu nehmen. Den Großen Jury-Preis holte sich die polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska. Sie erzählt in „Twarz“ (Gesicht) von einem jungen Mann, der nach einer Gesichtsoperation von den Bewohnern seines Dorfes abgelehnt wird. Die satirisch unterfütterte Provinzposse über Nationalismus, Katholizismus und Fremdenhass ist gewiss ein hoch aktueller Film aus dem heutigen Polen. Aber auch nicht mehr.

Frauenfilm gleich doppelt ausgezeichnet

Und der Regie-Preis für Wes Anderson, den der geduldige US-Star Bill Murray abholte und dabei einmal mehr unter den für ihn unverständlichen Witzen von Moderatorin Anke Engelke litt? Murray, nur als Stimme in „Isle of Dogs“ präsent, fasste es so zusammen: „Ich hätte nie gedacht, einmal als Hund zu arbeiten und dann mit einem Bären nach Hause zu fahren.“ Der mit hinreißender Liebe zum Detail inszenierte Stop-Motion-Film ist eher eine Hommage an die Vergangenheit des Kinos.

Das Drama „Las Herederas“ (Die Erbinnen) aus Paraguay wurde gleich doppelt ausgezeichnet: mit dem Darstellerinnen-Preis für Ana Brun sowie dem Alfred-Bauer-Preis für ein Werk, das neue künstlerische Perspektiven eröffnet. Das war ein klares Statement für die vielen starken Frauenfiguren, die dieses Festival geprägt haben. In „Las Herederas“ (Regie: Marcelo Martinessi) entdeckt eine in Würde verarmte Seniorin, dass das Leben doch noch etwas für sie bereithalten könnte. Männer kommen im Film praktisch nicht vor.

Jury wird dem Ruf nach Diversität gerecht

Den Darsteller-Preis gewann Anthony Bajon mit dem französischen Film „La Prière“ (Regie: Cédric Kahn). Das 23-jährige Nachwuchstalent spielt einen Junkie, der eine letzte Chance in einem kirchlichen Heim am Fuße der Pyrenäen bekommt. Nichts gegen diesen Auftritt im Namen des Glaubens, aber ein Preis für den in gleich zwei Wettbewerbsfilmen präsenten Franz Rogowski („Transit“, „In den Gängen“) wäre die plausiblere Lösung gewesen.

Dem Ruf nach Diversität zumindest, den sich die 68. Berlinale auf die Fahnen geschrieben hatte, wurde die Jury gerecht: Nach Ildikó Enyedi im Vorjahr für „Körper und Seele“ ging der Goldene Bär wieder an eine Frau. Und obwohl nur vier der 19 Wettbewerbsbeiträge von Regisseurinnen stammten, haben diese bei den Preisen die 50-Prozent-Quote locker erfüllt. Das ist eine Nachricht, die sich die anderen großen Festivals – schon im Mai startet Macho-Cannes – merken sollten.

