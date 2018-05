Er erinnert sich noch gut an Partys in Burgdorf und das Jugendzentrum Kornstraße in Hannover in den Achtzigerjahren. Jetzt wurde Tote-Hosen-Sänger für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. „Ich fände es peinlich, wenn wir uns heute noch so benehmen würden wie damals“, sagt er.