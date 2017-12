Trailerpark spielen in der Swiss Life Hall

Hannover. Die bizarren Worte sind Teil des Konzepts. „Wer von euch hat schon mal ein kleines Mädchen vergewaltigt?“, hallt es von der Bühne. Einige Zuschauer in der prall gefüllten Swiss Life Hall jubeln, darunter auch weibliche. Dann rappt Alligatoah: „Nennt mich einen Chauvinist wegen dem groben Griff an ihren Hosenschlitz / Okay, ah, Generationskonflikt, naja.“ Er hat es sich mit seinen Bandkollegen Timi Hendrix, Basti DNP und Sudden zur Aufgabe gemacht, mit anstößigen Texten möglichst großes Aufsehen zu erregen.

Das Konzert entwickelt sich schnell zu einer absurden Party, auf der so viele Tabus wie möglich gebrochen werden. Das Publikum ist darauf bestens vorbereitet: Textsicher werden sie von den vier Musikern durch das Programm geführt und sind immer zur Stelle, wenn sie zum Mitmachen aufgefordert werden. „Ich hab gefragt ob du behindert bist“, brüllen die Rapper ins Mikrofon. „Ja, ja, ja“, brüllen die Zuschauer zurück.

Die Texte sind in Teilen so verkommen, dass sich Zweifel an deren Ernsthaftigkeit aufzwängen. So wird den Künstlern eine Art Ironie attestiert, ohne dass sie diese einfordern müssten. Auch in den Anmoderationen ihrer Songs versuchen die Rapper auffallend deutlich, ihre Rollen zu bedienen. „Ich bin froh, dass du das mit dem Schwesterficken so betont hast“, sagt Basti DNP zu Alligatoah, nachdem dieser bei „Falsche Band“ im Text durcheinander gekommen ist – und sich spontan wiederholen musste. Die Provokation soll sich schließlich auszahlen.

Von Nils Oehlschläger