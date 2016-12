Hannover. Was ist Kunst, was ist Realität, wo gibt es Überschneidungen? Mit szenischen Stadterkundungen mischen sich Hannovers Freie Theater ein in die urbane Gesellschaft, knüpfen Netzwerke, kommunizieren analog und digital und schaffen dabei neue poetische Räume. Etwa in einem Glascontainer mitten auf dem Goseriedeplatz das Theater fensterzurstadt mit der Performance „Penthesilea - Mein Leben als Frau“ oder das Theater an der Glocksee mit dem wundersamen „Aktionsbündnis der Tante Trottoir“. Mit der „Spielzeit“ sprachen die Theatermacher über die Regeln der Straße, ihre Erlebnisse mit Passanten und ihre Pläne für 2017.

Theatermacher aus Syrien, Marokko oder Palästina stellen sich im Januar im Pavillon am Raschplatz beim dritten „Arabischen Theatertreffen“ mit Produktionen vor, die teils erstmals in Deutschland zu sehen sind: Tanz- und Theaterstücke zum Thema „Zuflucht“ aus Kriegs- und Krisengebieten. Im Ballhof Eins inszeniert Florian Fiedler die Überschreibung des Shakespeare-Klassikers„Othello“ als Spießrutenlauf durch eine rassistische Gesellschaft, im Schauspielhaus kommt Franz Kafkas Roman „Amerika“ als Theaterversion auf die Bühne. Das Opernhaus bereitet sich auf den „schönsten Ball im Norden“ vor, den Opernball 2017, und auf das bunte Kinderfest mit Heini. Der kleine Vampir möchte diesmal selbst eine „große Oper“ inszenieren.

