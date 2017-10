Voller Sehnsucht

Hannover. Die Schauspielerin Helga Lauenstein liebt das Meer. Kein Wunder, die gebürtige Oldenburgerin wuchs in der Nähe der Nordsee auf - die Sehnsucht nach dem Meer mit seiner unergründlichen Kraft und Weite ist geblieben, obwohl sie seit Jahrzehnten in Hannover lebt. Zunächst als Schauspielstudentin an der heutigen Hochschule für Musik, Theater und Medien, später als Gründungs- und Ensemblemitglied am Theater an der Glocksee, seit 2010 gehört sie neben Lena Kußmann und Jonas Vietzke zum Leitungsteam der kleinen Bühne am Ihme-Ufer.

„Ja, und so wuchs bei mir die Idee, einen Liederabend zum Thema Meer in unserem Theater auf die Bühne zu bringen.“ Das Meer als Sehnsuchtsort, als poetisch-musikalische Reise zwischen Heimweh und Fernweh, zwischen Respekt vor den Naturgewalten und sorgloser Seemannsromantik im Touristenmodus.

Nordsee, Ostsee, Mittelmeer oder Atlantik - in „Ach, das Meer!“ geht es um Lieder und Legenden, um Sagen, Mythen und Märchen. Sturmflut oder Kreuzfahrt, Handel, Entdeckungen, Sklaverei. Moderne Fischerei, Umweltverschmutzung, Unwetterkatastrophen, Tiefseeforschung - das Meer hat viele Gesichter. Es verbindet Kontinente, es trennt sie aber auch. „Wenn wir heute an das Mittelmeer denken, haben wir sofort die furchtbaren Bilder der Geflüchteten vor Augen, die dort ertrunken sind. Auch das wird bei unserem Liederabend immer spürbar bleiben, selbst wenn wir nicht direkt darauf verweisen. Jeder weiß, was dort derzeit geschieht. Und niemand kann das vergessen. Bei uns bleibt aber bewusst vieles ungesagt.“

Helga Lauenstein und das Team vom Theater an der Glocksee haben ein spezielles „Setting“ entwickelt. Der Liederabend mit bekannten und eigenen Songs ist im Büro einer Reiserücktrittsversicherung angesiedelt. „Die Angestellten müssen die Anträge der Kunden bearbeiten und sehnen sich in ihrem tristen Büroalltag selbst nach dem Meer. Jeder Mitarbeiter bringt seine eigenen Wünsche, Träume, aber auch Ängste ins Spiel. Auf diese Weise lassen sich die vielen verschiedenen Facetten des Themas bündeln.“ Aus den Liedern und literarischen Zitaten entwickeln sich Szenenfolgen und Handlungsstränge.

Erstmals ist der Theatermusiker Burkhard Niggemeier mit an Bord, gemeinsam mit Matthias Buss, der regelmäßig im Theater an der Glocksee und auf vielen Bühnen Hannovers zu sehen ist, war Niggemeier schon an den beliebten Wittenbrink-Liederabenden unter dem ehemaligen Intendanten Wilfried Schulz am Schauspiel Hannover beteiligt. Das Publikum kennt den Theatermusiker auch von dem Truckstop-Abend „Eine Frau wird schöner mit jedem Glas Bier“ (ein Doppel mit Fabian Gerhardt) und von neuen Arbeiten am Schauspiel Hannover unter der Intendanz von Lars-Ole Walburg.

Zur literarisch-musikalischen Reisebegleitung an der Ihme gehören auch Bettina Drechsler, Wassja List und die Malerin und Kostümbildnerin Sabine Wewer. Dz

Premiere ist am 24. November, 20 Uhr, im Theater an der Glocksee. Karten unter (05 11) 1 61 39 36.