Bremen

Amor lehnt sich zur Liebesgöttin Venus hinüber. Das Gemälde zeigt die pummelige, nackte Putte, wie man Amor kennt – mit Flügeln, die Lippen kussbereit gespitzt. Zu Füßen der Götter neigen sich zwei Tauben ebenfalls zum Kuss. Wem das zu kitschig ist, der findet ein paar Schritte weiter ein ganz anderes Kunstwerk: Ein Roboterfinger wischt alle Nutzerprofile, die ihm unters Smartphone-Glas kommen, nach rechts. Der Plastikfinger wird von einem kleinen Drehmotor angetrieben. Wer bei der Dating-App Tinder nach rechts wischt, signalisiert damit Interesse an einem Profil. Der Roboterfinger will also alle potenziellen Partner kennenlernen.

Auch die Planer der Ausstellung „What Is Love? Von Amor bis Tinder“ wollen sie alle haben: junge und alte Besucher gleichermaßen. In der Kunsthalle Bremen treffen bis zum 21. Oktober alte Meister auf junge Multimedia-Installationen. Durch fünf Kapitel der Liebe wandert der Besucher: Urpaare (wie Adam und Eva), Reale Paare (mit Auftragsporträts aus dem echten Leben), Selbstliebe, Schönheit und Erotik. Laut der Kunsthalle ist es das erste Mal, dass sich eine Ausstellung explizit mit dem Thema Onlinedating befasst: von der Dating-App Tinder über Chatprotokolle bis hin zu der App Grindr, die hauptsächlich von Homosexuellen genutzt wird.

Mein Haus, meine Familie, meine Katze – die Liebe vor dem 18. Jahrhundert

Die ältesten Gemälde und Skulpturen stammen aus dem 16. Jahrhundert. Beim Anblick der Ölgemälde wird deutlich: Die Liebe wird hier als eine starre Angelegenheit dargestellt. Mann und Frau. Adam und Eva. Amor und Venus. Die Frau schaut zum Mann. „Bis zum 18. Jahrhundert war das Konzept von Partnerschaft und Liebe sehr statisch. So wurden auch in der Kunst vor allem der gesunde Nachwuchs, die glückliche Familie gezeigt. Mein Haus, meine Familie, meine Katze“, sagt Kuratorin Jasmin Mickein. Erst danach fangen die Figuren auf den Bildern an, aufeinander zuzugehen.

In der Ausstellung „What is Love“ sind die Wände pink- und lilafarben. Das gehört zum Instagram-Konzept von Kuratorin Jasmin Mickein. Quelle: Melanka Helms

Und heute? Zu 40 Werken aus der Museumssammlung gesellen sich die Arbeiten zeitgenössischer Künstler über das Onlinedating. Zum Beispiel das Video, in dem Paare Protokolle aus einem Onlinechat vortragen. Frau und Mann sitzen sich am leeren Tisch gegenüber, sie sind auch erst einmal starr wie die Paare in den alten Gemälden. Es wird viel geschwiegen. Der Mann sagt: „Hey, hey. Smiley.“ Die Frau reagiert nicht. In der Videoarbeit „<3“ von Katharina Dacrés, Lena Hein und Jakob Weth bleibt die Distanz spürbar, auch wenn sich Mann und Frau in einem Raum gegenübersitzen. Ihre Annäherungsversuche wirken wie Schritte auf dünnem Eis, ein zitternder Tanz. Beide testen aus: Wie weit kann ich gehen? Online ist die Liebe unsicher, sie muss erst einmal den Boden finden, aus dem sie wachsen kann – zumindest den Arbeiten nach zu urteilen.

Die Liebe hat online kein Rezept

In den Illustrationen der indischen Künstlerin Indu Harikumar erzählen Männer und Frauen von ihren Erfahrungen mit dem Dating im Netz, dazu gibt es kleine Zeichnungen. Ein Happy End, ein One-Night-Stand, eine tragische Liebe: Für die Liebe im Netz gibt es nicht das eine Rezept.

Onlinedating hat unsere Vorstellung vom Liebeswerben grundlegend verändert, teils entromantisiert und zweckorientiert. Die schnelle Entscheidung für oder wider einen potenziellen Partner passt zu einer beschleunigten Gesellschaft. Das lässt sich auch an den Geschäftszahlen der Dating-App Tinder ablesen. Der Konzern hat gerade verkündet, dass sich der Umsatz dieses Jahr auf 800 Millionen Euro verdoppelt. Das Unternehmen tritt auch als Sponsor der Bremer Ausstellung auf, die sich jedoch nicht auf diesen Aspekt der Netzliebe beschränkt. Die Erklärtafeln an den lila- und pinkfarbenen Wänden sehen dann aber doch wieder wie Tinder-Profile aus. Neben einem Foto, zum Beispiel von Amor, steht der Name, das Alter und eine Beschreibung des Werks. Die gesamte Ausstellungsästhetik soll nach Wunsch der Kuratorin „instagramable“ sein – also gut auf Fotos der Plattform Instagram aussehen.

Instagram-Konzept: Die Bremer Kunsthalle will junge Besucher locken

An den Wänden prangen Zitate aus Popsongs von Haddaway, Three Dog Night, Coldplay, Lykke Li, Ed Sheeran und Milow. Die Liedzeile „Although my heart is falling too, I‘m in love with your body“ von Ed Sheeran trifft auf das Bild eines Mandolinenspielers von 1868. Der Spieler trägt mit der Mandoline seiner Frau etwas vor. Es ist eine intime Familienszene, sie hält ihr kleines Kind auf dem Schoß. Ed Sheerans Lied „Shape of You“, aus dem das Zitat stammt, spielt in einer Bar. Der Sänger ist mit Freunden unterwegs, trinkt Schnäpse und sieht eine Frau, die ihm gefällt. Es ist der Anfang einer Beziehung. Das Zitat aus der Bar und das Bild aus dem Familiengarten passen nicht aufeinander. Die Lesart von Ed Sheerans Song zwingt sich dem Bild auf.

Das Instagram-Konzept will Kunst und Ausstellung der Generation der Twentiesomethings zugänglich machen – aber würde nicht das Thema Liebe, zu dem doch jeder einen Zugang hat, dafür nicht reichen? Braucht es die Profilbilder und die hübschen Sprüche an der Wand? Die Zahlen der ersten Ausstellungstage geben dem Konzept jedoch recht: Normalerweise sind die Besucher der Kunsthalle durchschnittlich 55 Jahre alt, diesmal sind etwa 30 bis 40 Prozent jünger als 30.

Von Geraldine Oetken / RND