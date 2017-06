Warum Hannover seit 35 Jahren Depeche-Mode-Stadt ist

25. März 1982, Kurhaus Friedenstal, Hannover, Stadtteil Misburg: „Jetzt kommt unsere neue Single“, ruft der milchgesichtige Sänger ins Publikum, „sie heißt ,See you'“. Jubel im überschaubaren Saal, der zu dieser Zeit Ballroom Blitz heißt. Die Band heißt Depeche Mode, kommt aus der britischen Grafschaft Essex, ist mit ihrem ersten Album auch in Deutschland schon ziemlich aufgefallen und hat bereits eine Umbesetzung hinter sich. Nicht jeder Ton sitzt, aber die Stimmung ist großartig, bei „Just can't get enough“ sogar euphorisch. Der Sänger ist 21, und er tanzt.

Ja, es hätte alles seinen normalen Gang gehen können. Synthiepopband, Anfang der Achtziger, Männer hinter Keyboards, lässig, stoisch und oft einhändig spielend, elektronischer Sound, harmonischer Gesang, zwei Alben, drei Hits - und tschüss! Mode vorbei, neue Mode kommt. Doch diese Mode bleibt. Weil dieser Typ da vorn schon damals anders ist. Er ist eben nicht der coole Tastendrücker, wie es Kraftwerk gelehrt hat, er ist hinternwackelnder Animateur, Anmacher, Einheizer. David Gahan macht den Unterschied. Tanz die Machine!

Um Gahan herum verändert sich in den nächsten Jahren bei Depeche Mode fast alles. Nicht nur, dass der frühe Ausstieg von Songschreiber Vince Clarke (der sich mit Alison Moyet zu Yazoo zusammentut) statt des prognostizierten Untergangs zu einem Glücksfall für die Band wird. Während das Synthiepop- und New-Romantic-Genre wie vorauszusehen bald den Bach runtergeht, wendet sich Depeche Mode mit den Klangideen des neuen Mitglieds Alan Wilder und den Kompositionen von Martin Gore anderen Sounds zu, industrieller, düsterer, metallischer. „Construction Time Again“ und „Some Great Reward“ haben kaum noch etwas von der naiv-fröhlichen Tanzpiepserei der Anfangstage. Gahans Bariton passt auch besser zu Songs wie „Master and Servant“ oder „People are People“. Hannover erlebt die Band und ihren kreiselnden Vorsänger Mitte der Achtzigerjahre in der Eilenriedehalle – und kann 1987 in der Messehalle „Just can't get enough“ schon nicht mehr bejubeln.

Depeche Mode hat sich musikalisch komplett gehäutet, pflegt geschickt Gitarren und Schlagzeug in den Sound ein, bleibt aber erkennbar. Gores zwingende Hitmelodien und Gahans Stimme und Pathos halten alles zusammen. Es ist nicht mehr notwendig, sich musikalischen Strömungen anzupassen. Depeche Mode wächst zu einem eigenen Genre heran. Die Alben „Black Celebration“, „Music for the Masses“, „Violator“ und schließlich „Songs of Faith and Devotion“ geben Klangbilder oder -kombinationen vor, statt die Sounds der Zeit aufzugreifen zu in den eigenen Stil zu verrühren. Die Band tritt 1993 unter freiem Himmel im Sportpark Garbsen auf – Gahan wirkt fast entrückt. Es hat seine Gründe.

Bis heute hat die Band seitdem exakt alle vier Jahre ein Studioalbum abgeliefert. Was sich im Nachgang bruchlos liest, endet Mitte der Neunziger fast in einer Tragödie. 1995, das Schicksalsjahr der Band. Wilder steigt aus, Gahans Heroinsucht mündet in einen Suizidversuch, nach einem drogenbedingten kurzzeitigen Herzstillstand 1996 macht er einen Entzug, 1997 erscheint „Ultra“. Die Tour führt die Band 1998 auch in die Messehalle 2, Gahan, clean, tanzt wieder. Es bleibt das letzte Konzert in der Stadt für elf Jahre. Regelmäßige Depeche-Mode-Partys in der Stadt müssen reichen – und die Alben „Exciter“ und „Playing the Angel“.

2009 gastiert Depeche Mode, mittlerweile als Trio mit Live-Unterstützung unterwegs, auf der Tour zum Album „Sound of the Universe“ wieder in Hannover – diesmal in der TUI-Arena, wo es 2013 ein Wiedersehen gibt.

Nun also, zum 14. Studioalbum „Spirit“, ist erstmals die HDI-Arena Schauplatz, und das gleich doppelt. Hannover ist eine Depeche-Mode-Stadt. Im Kurhaus Friedenstal an der Hannoverschen Straße in Misburg ist längst ein Rewe-Markt. Dort, wo ein junger, kreiselnder Mann damals „See you“ angekündigt hatte. Man kann sagen: Er hat Wort gehalten.