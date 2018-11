Hannover

Klick. Hat es bei Einstein gemacht. Bei Edison. Und bei Carl Roman Abt, dem berühmten Erfinder der Lamellenzahnstange für Zahnradbahnen. Wer kennt sie nicht, die Abtsche Weiche? Oder Edmond Albius, der die manuelle Bestäubung von Gewürzvanille erfand, weil die örtlichen Insekten keinen Bock hatten.

Es machte klick, und schon hatte seine Insel, die französische Kolonie La Réunion, die größte Vanilleproduktion der Welt. Ohne Albius müssten wir Rote Grütze mit Bratensoße essen, nur weil arbeitsfaule Insekten die Vanilleproduktion boykottierten. Klick!

Kopflose Fantasien

Klick machte es auch bei Tobias Schmidt, der vor 250 Jahren geboren wurde und die erste Guillotine baute. Schmidt war deutscher Klavierbauer in Paris.

Offenbar bekam der Arzt Joseph-Ignace Guillotin beim Anblick von Klappdeckeln so kopflose Fantasien, dass er Schmidt beauftragte, rechtzeitig zur Französischen Revolution ein Fallbeispiel für gepflegte Massenenthauptungen zu konstruieren. Eine reine Köpfgeburt. Und weil die Franzosen den Namen Schmidtschnitte falsch ausgesprochen hätten, hieß das Ding Guillotine. Klick!

Auch bei Thomas Adams machte es klick. Er wollte aus Naturkautschuk Gummistiefel bauen, es wurde dann der Kaugummi. Was im Nachhinein vieles erklärt. Menschen, die sich mit offenem Mund und bestialischen Geräuschen an einem viel zu großen Kaugummi abarbeiten, sind keine coolen Typen, die den Ausgang aus den Achtzigerjahren nicht gefunden haben, sondern sie kämpfen in Wahrheit mit einem Stück Gummistiefel, das sie einfach nicht kleinkriegen.

Niedrigschwelliges Funzeln

Adams wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden, ohne seine Erfindung wären manche Sportarten und Zahnarztpraxen heute nicht, was sie sind. Klick!

Gott sei Dank muss man kein Erfinder sein, damit es klick macht. Es kann auch sehr niedrigschwellig im Hirn funzeln, ohne dass die Nachricht um die Welt geht und Investoren in China oder Sardinien der Zigarillo aus dem Mund fällt.

Wie der Trick, dass Zahnstocher in der Spülmaschine nicht verloren gehen, wenn man sie in Topfschwämmen aufbewahrt. Das war kein Trick. Das war ein Witz! Igitt! Klick!

Von Uwe Janssen