„Western“ – Die Cowboys reiten in Bulgarien

Hannover. Dieser „Western“ ist ein „Eastern“, so wie einst die Karl-May-Verfilmungen in Osteuropa: Deutsche Bauarbeiter ohne Sprachkenntnisse, aber mit vielen Vorurteilen werkeln in der tiefsten Provinz Bulgariens. Aufgrund von Wasserknappheit sind sie zur Untätigkeit verdammt, streiten sich und verzieren ihre Unterkunft mit der deutschen Fahne. Einige baggern Mädels aus dem Dorf an, was gar nicht gut ankommt. Dass die Bauarbeiter auch noch das spärliche Wasser klauen, steigert auch nicht die Harmonie.

Einsamer Reiter in grandioser Landschaft

Nur einer von ihnen sucht den Kontakt mit den Einheimischen und schließt Freundschaften, der einstige Legionär Meinhard (Meinhard Neumann), der wie hingemalt auf einem Schimmel durch die Berge reitet und wie aus einem alten Film in die Gegenwart hineinkatapultiert wirkt. Er ist der wortkarge Westernheld, der in der Fremde ein Stück Heimat findet.

Regisseurin Valeska Grisebach („Sehnsucht“) arbeitet mit dem Motiv der Überhöhung und spielt souverän mit Genre-Versatzstücken. Es gibt hier Pferde, Männlichkeitsrituale, den Mann mit Pokerface und die willige Herzensdame, die für Irritationen sorgt. Der Regisseurin, die der „Berliner Schule“ zugerechnet wird, geht es um Annäherung und Authentizität.

Für Letztere sorgt das überzeugende Laienensemble. Nach einem aufwendigen Kennenlernprozess bildet es nun eine verschworene Truppe, deren Humor und Sprachwitz in die improvisierten Dialoge eingeflossen ist. Die von Bernhard Keller grandios fotografierte weite Landschaft komplettiert das Western-Feeling. Ein bisschen Geduld sollte man aber schon mitbringen.

Von Margret Köhler / RND