Ein Welterbe für Schleswig-Holstein: Die bedeutenden archäologischen Stätten in Haithabu und Danewerk sind zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung am Samstag bei der Sitzung in Bahrain an.

Das Danewerk sicherte im Früh- und Hochmittelalter die Südgrenze des alten dänischen Reiches. Der Ausbau zu einer massiven Befestigungsanlage mit Erdwällen, Mauern, Gräben und einem Sperrwerk in der Schlei begann im 8. Jahrhundert und reichte bis ins 12. Jahrhundert. Haithabu war in der Wikingerzeit (8. bis 11. Jahrhundert) eines der bedeutendsten Handelszentren im Ostseeraum. Sein Hafen war Umschlagplatz für Waren aus Nord- und Kontinentaleuropa sowie Vorderasien.

