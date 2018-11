Hannover

Swimming With Men. Waschbrettbauch? Sixpack? Fehlanzeige. Und doch scheinen die Herren, die hier im Schwimmbecken Pirouetten drehen, mit sich selbst zufrieden zu sein. Diese Komödie, gewürzt mit britischem Humor, erzählt von einem Trüpplein Männer in der Midlife-Crisis, die das Synchronschwimmen so ernst nehmen, dass sie Spaß dran haben.

Sympathisanten. Ende der Siebziger bezeichnete der Filmtitel einen Kampfbegriff – gerichtet gegen all diejenigen, die sich nicht gebührend von der RAF distanzierten. Regisseur Felix Moeller befragt Zeitzeugen und betreibt nebenbei Familiengeschichte: Seine Mutter ist Margarethe von Trotta, sein Stiefvater Volker Schlöndorff. Erhellende, weil differenzierende Doku.

Wildes Herz. Große Klappe und was dahinter: Schauspieler Charly Hübner porträtiert Jan „Monchi“ Gorkow, den lautstarken Frontmann der Punkrockgruppe Feine Sahne Fischfilet. Früher gehörte „Monchi“ der Ultra-Szene von Hansa Rostock an, heute singt er gegen rechts. Dem Regiedebütanten Hübner gelingt eine schnörkellose Doku über die momentan viel diskutierte Band. Das wilde Herz schlägt hier eindeutig links.

Von Stefan Stosch