Hannover. Was haben alle Menschen gemeinsam? Wir sterben irgendwann, wir wollen geliebt werden und: Wir waren alle mal Kinder“, so Regisseur Wolfgang Hofmann während der Proben am Theater für Niedersachsen (TfN). „Was erst einmal einfach und logisch klingt, ist eine komplexe Gemengelage aus existenziellen Themen, wie sie wohl nirgendwo in der deutschen Theaterliteratur spannender, berührender und kunstfertiger beschrieben ist als in Gerhart Hauptmanns 1911 uraufgeführtem Schauspiel ‚Die Ratten‘.“ Auch wenn in Hofmanns Inszenierung kein „echtes“ Kind auf der Bühne zu sehen sein wird: Kinder sind für ihn der Kern des Stücks. „Es geht um Kinder in allen möglichen Altersstufen und Aggregatzuständen: tote, kranke, lebendige Kinder, Babys, pubertierende und halb erwachsene Kinder, ein Waisenkind, verlorene Kinder und Kinder, die gerade verloren gehen. Es interessiert mich, wie die Beziehungen Eltern-Kind, Kind-Eltern, Eltern untereinander, Kinder untereinander in diesem Stück funktionieren und wie sie miteinander verwoben sind.“

Entsprechend greift auch das Bühnenbild das Thema Kindheit auf. Ein riesengroßer Teddybär wird zur „Spiel- und Projektionsfläche, zum Sinnbild für Kindheit, Vertrautheit, Geborgenheit - und gleichzeitig für die Ängste und Unsicherheiten, die damit zusammenhängen“, so Bühnenbildner Lars Peter. In der Traumdeutung steht der Teddybär übrigens unter anderem für den Wunsch nach „Geborgenheit in Zärtlichkeit“ und manchmal für einen (verdrängten) Kinderwunsch.

Letzteres könnte nicht besser mit der Ausgangssituation in „Die Ratten“ korrespondieren: Wünscht sich die Hauptfigur, Henriette John, doch nichts sehnlicher als ein zweites Baby, nachdem sie ihr erstes Kind ein paar Tage nach der Geburt verloren hat. Deshalb kauft sie dem schwangeren Dienstmädchen Pauline Piperkarcka das ungewollte Kind ab und präsentiert es als ihr eigenes. Doch dann bereut das Dienstmädchen das Geschäft. Und das Unglück nimmt seinen Lauf.

Cornelia Pook

„Die Ratten“ feiert am 17. Februar in Hildesheim Premiere, danach gastiert das TfN mit dieser Inszenierung unter anderem in Langenhagen (28. Februar), Wunstorf (13. März) und Burgdorf (16. März). Infos und Karten unter www.tfn-online.de.