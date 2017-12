Xavier Naidoo unplugged in der Tui-Arena Hannover

Hannover. Dick eingemummelt stehen sie auf der Expo-Plaza. Diejenigen, die darauf warten in die wame Tui-Arena zu gelassen zu werden, wo Xavier Naidoo aufspielen soll, und diejenigen, die gegen den Auftritt des kontroversen Sängers protestieren, bei 3 Grad und Schneeregen fast friedlich vereint gegen das Wetter. „Wir möchte nicht gegen die Konzertbesucher angehen“, sagt Bela Mittelstädt von der Grünen Jugend Hannover, die zu dem Protest aufgerufen hatte. „Aber wir wollen dass die Menschen sich damit beschäftigen, was sie da eigentlich hören.“ Er hält eine Ecke eines Transparentes hoch, auf dem der Spruch „Gegen jeden Antisemitismus“ gedruckt ist. Direkt nebenan verteilen Mitglieder der „Partei“ selbst gebastelte Aluhüte an die Konzertbesucher.

Aber lassen wir mal die Politik weg, Xavier Naidoo enthält sich in der Tui-Arena ja auch jeden Kommentares zu den Protestierenden draußen vor der Tür. Reden wir nicht davon, dass Naidoo sich in den letzten Jahren eher durch seine ideologische Nähe zu Rechtspopulisten, Reichsbürgen und Verschwörungstheoretikern aufgefallen ist als durch seine Musik. Reden wir nicht davon, dass der NDR2, Radio Bremen, die Popakademie und die Stadt Mannheim sowie der Eurovision Song Contest – teilweise nach Protesten - mit dem Soul-Sänger nicht mehr zusammenarbeiten wollten.

Reden wir davon, wie Naidoo in der gut gefüllten, aber längst nicht ausverkauften Tui-Arena sitzt, auf einer runden, sich drehenden Plattform, die in der Halle liegt wie eine fisch gestrandete Reichsflugscheibe. Darüber schwirren futuristisch aussehende, halbtransparente Leinwände, auf denen immer wieder Naidoo zu sehen ist, mit seiner typischen Schiebermütze und undurchsichtiger Sonnenbrille, in der sich die Scheinwerfer spiegeln.

Begleitet wird er auf dem Unplugged-Konzert – die Fortsetzung seiner letztjährigen „Nicht von dieser Welt“ - Tour - nur von den drei Musikern Alex Auer, Neil Palmer und Rhani Krija. Alle vier sitzen sich auf der Plattform im Kreis gegenüber, in einer Bühnensituation, die ein wenig an einen Proberaum erinnert. Die drei Musiker - vor allem Krjia an der Percussion und Auer an der Gitarre, der einem großartigen eigenen Song singen darf - stellen an dem Abend unter Beweis, dass sie wirklich exzellente Musiker sind und fabrizieren zusammen mit Naidoo aufs Wesentliche reduzierten Soul. Naidoo gibt dabei ein paar Hits zum besten, „Wo willst du hin“ ist dabei, „Alles wird besser werden“, „Gönn dir diesen Augenblick“. Der Song „Sie sieht mich nicht“, den er für den Soundtrack von „Asterix und Obelix gegen Cäsar“ eingesungen hat, wird von der kleinen Besetzung in ein neues Gewand gekleidet. Das Publikum des Sitzkonzertes feiert die minimalistischen Arrangements, klatscht mit, lässt aus den Sitzen hochreißen, hin und wieder hallt in ruhigen Passagen vereinzeltes verzücktes Kreischen durch den Saal.

Den kontroversen, unter anderem als „Reichsbürger-Hymne“ bezeichneten Song „Marionetten“ sowie das oft als antisemitisch kritisierte Lied „Raus aus dem Reichstag“ der Söhne Mannheims, bei denen Naidoo seit 2015 wieder Dauermitglied ist, lässt er wohlweislich weg. Dennoch schwelgen die Texte in Kitsch und heroisch-christlichen Durchhalte- und Errettungsplatitüden. Das ist nicht weiter überraschend und nur unerträglich, wenn man wirklich auf die Texte hört. „Schenkt den Kindern wieder Lachen / so wie es früher einmal war / und rächt die Armen und die Schwachen / Lass dich sehen Herr / denn mein Herz weiß du bist da!“ betet Naidoo seinem Publikum da entgegen, gibt ihm aber auch Nonsensverse wie „Raus aus der Krise / nie wieder Miese / so wird ein Schuh draus / raus aus dem Schneckenhaus“ mit auf den Weg.

Stimmlich ist Naidoo jedenfalls gut in Form, zerrupft Silben und Sätze in fein gearbeitete, dringliche Melodien wie es – Ehre wem Ehre gebührt - kein anderer deutschsprachiger Soul-Sänger könnte. Und während Naidoo seine wie aus dem Papiermüll eines betrunkenen Pastors gefischten Texte zu eleganten Melodien phrasiert, begleitet die Band ihn dazu kongenial, so dass sich am Ende eine nicht ganz unangenehme Variante des typischen Naidoo-Sounds von der plastikartigen Fluffigkeit billigem Samt-Imitats ergibt.

Vielleicht möchte der Prediger Naidoo Buße tun für das, was er in den letzten Jahren in den Medien verbreitet hat. Immerhin ist es seit Mai, als „Marionetten“ herauskam, einigermaßen ruhig um ihn. Vielleicht hält er sich auch klugerweise einfach nur zurück. Beides ist ihm jedenfalls als Verdienst anzurechnen. Auch wenn es einem bei Ansagen wie „Ich bin ein Newsjunkie, ich möchte immer gerne wissen, womit wir heute wieder angelogen werden“ ein wenig kalt den Rücken herunterläuft. Was selbstverständlich ebenso für den – fantastisch gecoverten – Sam Cooke-Song „A change is gonna come“ gilt, der im Kontext von Naidoos außermusikalischen Aktivitäten eher wie eine Drohung denn wie ein Protestsong wirkt.

Von Jan Fischer