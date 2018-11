Kultur Film - Zeit für Heldinnen: Frauen erobern das Filmgeschäft Weibliche Protagonisten rücken im Mainstream-Kino verstärkt ins Bild: In Filmen wie „Widows“ oder „The Favourite“ müssen sich Männer mit Nebenrollen als Zyniker oder Gockel bescheiden.

Frauen fungieren auf der Leinwand oft nur als Stichwortgeberinnen, während die Männer die Handlung vorantreiben – doch seit Gal Gadot als Wonder Woman an den Kinokassen abräumte, ändert sich etwas in der Filmbranche. Quelle: Clay Enos