Hannover. Leidenschaftlichere Duette hat Puccini auch später nicht mehr geschrieben: In seiner frühen Oper „Manon Lescaut“ zeigt sich der aufstrebende Komponist bereits auf der Höhe seines Schaffens. Beim „Festlichen Opernabend“ wird diese Leidenschaft ganz besonders authentisch dargebracht: Aus Puccinis Heimat Italien kommen zwei Gaststars an die Leine: die Sopranistin Norma Fantini und der Tenor Massimo Giordano übernehmen in Olivier Tambosis Inszenierung die Rollen des unglücklichen Liebespaares Manon Lescaut und Renato Des Grieux.

Norma Fantini stammt aus dem piemontesischen Cuneo und gilt heute als eine der wichtigsten italienischen Sopranistinnen. Zu ihrem Repertoire zählen die zentralen Partien des schwereren italienischen Repertoires wie Aida und Tosca oder Maddalena („Andrea Chenier“), aber auch ausgesprochen lyrische Rollen wie etwa die Marguerite in Berlioz’ „La Damnation de Faust“. Um Mozart macht die Sängerin keinen Bogen, hat sie doch auch schon Donna Anna („Don Giovanni“) gesungen. Sie ist an allen großen Bühnen der Welt zu Hause, am Teatro alla Scala, an der Wiener Staatsoper oder der New Yorker Metropolitan Opera gleichermaßen.

Ihr Landsmann Massimo Giordano stammt aus Italiens Süden, aus Pompeji. Studiert hat er im oberitalienischen Triest, zunächst Flöte. Ein Gesangsstudium schloss sich an, das von einer erfolgreichen Teilnahme beim Gesangswettbewerb in Spoleto gekrönt wurde. Nach ersten Auftritten an Italiens Opernhäusern gab er bei den Salzburger Festspielen sein internationales Debüt. Neben lyrischen Partien wie Rodolfo („La Bohème“), Alfredo („La Traviata“) oder Nemorino („Der Liebestrank“) hat er sich inzwischen auch dramatischere Partien wie Cavaradossi („Tosca“) oder Don José („Carmen“) erarbeitet.

Die Vorstellung von Puccinis Manon Lescaut in Starbesetzung am 16. Dezember dirigiert Generalmusikdirektor Ivan Repušic.