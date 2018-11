Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird am Mittwoch (19 Uhr) als Ehrengast bei der Verleihung des zehnten NDR-Kultur-Sachbuchpreises in Hannover erwartet. Die US-Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt und Steven Levitsky erhalten in diesem Jahr die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Die beiden Harvard-Professoren erhalten den Preis für ihr Werk „Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können“. Ziblatt wird sie nach NDR-Angaben vor rund 300 geladenen Gästen in Empfang nehmen.

Die Verleihung im Livestream

Von Manuel Behrens