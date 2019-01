Berlin

Das älteste Plattenlabel der Welt residiert dort, wo man eher ein Start-Up-Unternehmen vermutet: am Berliner Osthafen, wo die altehrwürdige Oderbaumbrücke die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain verbindet. Von der Sitzgruppe in Trautmanns Büro aus hat man einen fabelhaften Blick durch die große Glasfront. Davon dürften auch die vielen Klassikstars beeindruckt gewesen sein, die hier schon auf dem schwarzen Ledersofa gesessen haben.

Herr Trautmann, Sie sind Präsident der Chef des Klassiklabels Deutsche Grammophon. Fühlen Sie sich angesichts der Digitalisierung und sinkenden CD-Verkäufen noch wie ein Plattenboss oder eher wie der Kapitän auf der Titanic?

Ich fühle mich vor allem in einer sehr verantwortungsvollen Rolle. Wir blicken auf 120 Jahre Geschichte zurück. Davor darf man nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern man muss die nächsten 120 Jahre gestalten – oder sagen wir: einen Weg finden, der vielleicht die nächsten zwölf Jahre trägt. Und das in einer Zeit, in der vieles im Umbruch ist.

Was ist Ihre Strategie dabei?

Es gibt nicht den einen Königsweg. Wir setzen sehr stark auf digitales Wachstum und auf die Deutsche Grammophon als ein internationales Label, das mit der Bekanntheit seiner Marke Orientierung schafft in der Überfülle von klassischen Veröffentlichungen. Das, was wir im physischen Geschäft vor allem mit CDs an Umsatz verlieren, können wir derzeit durch digitale Erlöse und zusätzliche Verkäufe im Ausland mehr als kompensieren.

Digitale Erlöse kommen vor allem von Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple-Music. Man hört oft Klagen, dass man dort fast nichts verdient.

Es ist eine Frage des Zeithorizonts. Wenn man die Umsätze einer Neuveröffentlichung in den Formaten CD und Streaming vergleicht, liegt das physische Geschäft im ersten Jahr weit vorn. Weil mit dem Kauf eines Tonträgers auch alle künftigen Hörvorgänge abgegolten ist, während sich mit jedem Stream die Erlöse weiter kumulieren – über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt auch, dass Katalog-Klassiker wirtschaftlich wieder neu relevant werden.

Sie leben also immer noch von den alten Karajan-Aufnahmen?

Karajan ist sicher ein wichtiger Künstler. Wir haben über ein halbes Jahrhundert mit ihm produziert. Aber gerade durch den Rückblick im Jubiläumsjahr wird klar, dass die Deutsche Grammophon viel mehr ist. Ich bin zum Beispiel stolz darauf, dass die Originalklangbewegung unter „Archiv Produktion“ früh ein wichtiger Teil unserer Arbeit war, dass wir in den Sechzigerjahren den Mut zur Avantgarde-Serie mit Pionieren wie Stockhausen oder Berio hatten. Oder nun eine Heimat für eine neue Generation von Komponisten wie Max Richter sind. Es ging bei uns immer darum, ikonische Aufnahmen zu schaffen. Das ist gelingt natürlich nicht immer, aber in vielen Fällen schon. Das sind die Aufnahmen, die jetzt auf digitalen Plattformen gehört werden.

Gibt es da eine Hitliste?

Bei den 100 meistgespielten Stücken spielen Namen wie Karajan, Bernstein, Kleiber, Argerich, Pollini und Mutter eine wichtige Rolle.

Warum sind da so wenig junge Künstler dabei? Ist die Vorstellung einer Referenzaufnahme vielleicht außer Mode gekommen?

Für uns ist die Idee, etwas langfristig Gültiges zu schaffen, noch immer etwas, das uns treibt. Bei der jüngeren Generation unserer Dirigenten oder Pianisten glaube ich schon, dass wieder so etwas entsteht, was uns auch in der Vergangenheit stark gemacht hat. Zum Beispiel die Aufnahmen von Daniil Trifonov und Yuja Wang mit Kernwerken des Klavierrepertoires oder die Zyklen von Bruckner, Schostakowitsch und Mozart, die wir mit Andris Nelsons und Yannick Nézet-Séguin einspielen: Das sind meiner Ansicht nach Aufnahmen, die Bestand haben werden.

Andris Nelsons ist einer der Künstler, der in Festkonzerten zum 120. Geburtstag ihres Labels auftritt. Warum feiern sie das eigentlich so groß?

120 ist eine Zahl, die besonders im asiatischen Raum eine kulturelle Resonanz hat. Wir nutzen das jetzt, um eine Verbindung zum asiatischen Publikum zu stärken, bei dem die Marke durchaus präsent und die Leidenschaft für klassische Musik ausgeprägter ist. Das war bei unserem Jubiläumskonzert in der Verbotenen Stadt und der medialen Resonanz darauf besonders spürbar. In China lernen etwa über 200 Millionen Schüler klassische Instrumente. Natürlich ist aber auch Deutschland ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten.

Die Deutsche Grammophon wurde in Hannover gegründet, lange waren hier wichtige Produktionsstätten. Welche Rolle spielt die Stadt heute für Sie?

Für mich persönlich ist Hannover nicht aus meiner musikalischen Biografie wegzudenken. Die Musikhochschule und das Landesjugendorchester haben mich stark geprägt. Für das Unternehmen ist die Verbindung zu Hannover noch sehr präsent, auch wenn wir jetzt in Berlin sitzen. In unserem Schellack-Projekt legen wird gerade Dinge aus der Frühzeit des Labels frei. Daran kann man ablesen, was für ein unternehmerischer Geiste in der Stadt geherrscht haben muss - so ähnlich wie vielleicht heute im Silicon Valley. In Hannover ist damals etwas passiert, das bis heute wegweisend ist: Technologie - Emil Berliner war der Erfinder des Grammophons - wurde zusammengebracht mit kreativen Inhalten, also mit Musik. Aus dieser Kombination ist eine unglaubliche Erfolgs- und Wachstumsstory geworden. Heute sind Unternehmen wie Google, Apple, Amazon, Netflix oder Spotify führend darin, Technologie mit wertvollen Inhalten zusammenzuführen und daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Zur Person Clemens Trautmann wurde 1977 in Braunschweig geboren und hat in Lübeck und New York Klarinette studiert. Außerderdem ist er promovierter Jurist. Seit 2015 ist Trautmann Präsident der Deutschen Grammophon Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1918 von Emil Berliner in Hannover gegründet und gilt als das älteste Plattenlabel der Welt. Heute gehört es zur Universal Music Group, die auch in diesem Jahr den 120. Geburtstag des Labels feiert – unter anderem mit einem Festkonzert im hannoverschen Kuppelsaal mit dem Dirigenten Andris Nelsons und den Wiener Philharmonikern am 9. April. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops und unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

Von Stefan Arndt