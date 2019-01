Hannover

Vier Einzelausstellungen und eine internationale Gruppenausstellung will die Kestnergesellschaft in diesem Jahr präsentieren. Der Ausstellungsreigen beginnt am 2. März mit der Einzelausstellung „As Life Travels On“ von Walter Dahn. Dahn war einer der wichtigsten Protagonisten der „Mühlheimer Freiheit“, die mit ihrer expressiven Malerei zu den „Neuen Wilden“ gehört. In den Siebzigerjahren war Walter Dahn in der Punk- und Undergroundszene als Musiker tätig, Techniken und Strategien aus diesem Bereich sind auch in sein bildnerischen Schaffen zu finden. Mit mehr als 80 Werken richtet die Ausstellung den Blick auf Dahns Gesamtwerk (bis 28. April).

Vom 24. Mai an sind Arbeiten von Goshka Macuga im gesamten Haus zu sehen. Im 100. Jubiläumsjahr des Bauhauses untersucht die interdisziplinär arbeitende Künstlerin dessen Vermächtnis. Für die Ausstellung setzt sie sich auch mit dem Archivmaterial der Kestnergesellschaft auseinander. Neben einer neuen Produktion, die eigens für die Ausstellung entsteht, wird auch eines ihrer Hauptwerke zu sehen sein: das „Kabinett der Abstrakten (after El Lissitzky)“. Die Arbeit nimmt Bezug auf das „Kabinett der Abstrakten“, das von El Lissitzky gemeinsam mit Alexander Dorner 1927 im damaligen Provinzialmuseum Hannover entwickelt wurde. El Lissitzky war eng mit der Kestnergesellschaft verbunden, Dorner war Direktor des Hauses (bis 4. August 2019).

Die tschechische Künstlerin Evá Kot’átková setzt sich mit oft befremdlich wirkenden Skulpturen, Installationen, Performances, Zeichnungen und Collagen mit den reglementierenden Aspekten und Zwängen des gesellschaftlichen Zusammenlebens auseinander. Eine Ausstellung mit ihren Werken wird am 7. Dezember eröffnet. Parallel dazu wird der ägyptische Künstler Hassan Khan gezeigt, der auch als Soundkünstler und Schriftsteller tätig ist. Seine ersten öffentlichen Auftritte fanden in der Untergrundszene Kairos statt, wo er in den Neunzigerjahren mit experimentellen Videos auftrat. Khan geht es darum, Berührungspunkte zwischen verschiedenen Gesellschaftsformen zu suchen (bis 9. Februar 2020).

Die internationale Gruppenausstellung in der Kestnergesellschaft ist auch als Forschungsprojekt angelegte. Das Thema ist die im Jahr 1970 durch Walt Disney gegründete Kunsthochschule „CalArts“ ( California Institute of the Arts). Mit ihren radikalen pädagogischen Konzepten gilt die Schule als Wiege der Konzeptkunst, Institutionskritik und feministischen Kunst. Zu den bekanntesten CalArts-Schülern zählen unter anderem Matt Mullican, David Salle, Suzanne Lacy oder Ulrike Rosenbach. Die Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Die frühen Jahre des CalArts“, sie wird von Christina Végh, der Direktorin der Kestnergesellschaft und dem freien Kurator Philipp Kaiser kuratiert, Annette Jael Lehmann von der Freien Universität, Berlin leitet das begleitende Forschungsprojekt (bis 10. November 2019).

Von Ronald Meyer-Arlt