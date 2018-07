Kultur 20 Jahre Rechtschreibreform - „Alle sollten richtig schreiben“ Vor 20 Jahren wurde die Rechtschreibreform eingeführt. War das eine gute Idee? Und warum bloß schreiben heute alle falsch? Fragen an Schulbuch-Expertin Andrea Watermeyer.

ARCHIV - Eine Schülerin der 6. Klasse einer Grundschule in Frankfurt/Oder (Brandenburg) zeigt im Deutschunterricht auf das Wort Rechtschreibreform im Duden, aufgenommen am 28.02.2006. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa " Zehn Jahre Rechtschreibreform an Schulen - Ist jetzt alles erlaubt?" vom 30.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Rechschreibreform Quelle: picture alliance / dpa