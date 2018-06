Kultur Woodstock - Archäologen graben Festivalwiese um Wo war die große Bühne? Archäologen untersuchen die Wiese, auf der vor 49 Jahren das Woodstock-Festival stattgefunden hat.

Tiefgehende Fragen: Ein Archäologe der Binghamton University arbeitet an den Ausgrabungen auf dem Gelände des Woodstock-Festivals von 1969 in Bethel im US-Bundesstaat New York. Quelle: dpa