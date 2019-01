Hannover

Es ist ein ziemlicher Brocken von Buch, den Nino Haratischwili, gefolgt vom Moderator des Abends, Wilfried Köpke, auf die Bühne des Literaturhauses schleppt. 750 Seiten stark ist das im Oktober 2018 erschienene „Die Katze und der General“, aber nicht nur der Umfang macht es gehaltvoll. „Es ging mit weniger um den Krieg und das Kriegsgeschehen“, meint Haratischwili, bevor sie überhaupt beginnt zu lesen, „sondern den ganz schmalen Grat, der zwischen Mensch und Täter liegt.“ Der Krieg ist der Erste Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996, der Roman umkreist eine Vergewaltigung, die während des Krieges stattgefunden hat; er ist die Geschichte eines lange andauernden Rachefeldzugs, soll aber auch ein Portrait der tschetschenischen Gesellschaft vor den Krieg sein. Das Buch umspannt dabei den Zeitraum zwischen 1994 und 2016. Es ist kein lustiges Buch. Die erste Passage, die Haratischwili mit fast kinderbuchartig fröhlicher Stimme vorliest, ist dem Prolog entnommen. Das mehr oder weniger idyllische Dorfleben – und der Freiheitsdrang der jungen Tschetschenin Nina – finden ein Ende im Ausbruch des Krieges.

Szenen voller Gewalt

„Die häufigste Todesart in Ihrem Buch“, bemerkt Wilfried Köpke im Gespräch nach dieser ersten Passage, „ist der Freitod.“ Haratischwili lacht darauf und meine, so genau hätte sie das noch nie durchgezählt. Wie sie damit zurechtkäme, gewalttätige Szenen zu schreiben, will Köpke wissen. „In dem Moment“, sagt sie, „muss ich ich dem aussetzen. Aber wenn ich den Laptop ausschalte, muss es dann gut sein.“

Dem Roman, erzählt die Deutsch-Georgierin Haratischwili, läge eine wahre Geschichte zugrunde, nämlich die einer Gruppe Soldaten, die während des Krieges in Tschetschenien im Erholungsurlaub waren und von Trauma und Paranoia getrieben in ein kleines Gebirgsdorf einfielen. „Es war ein komplett rechtsfreier Raum“, meint Haratischwili. Die Frage, der sie in Ihrem Buch nachginge sei: „Was macht das in Gesellschaft, wenn man weiß: Es gibt keine Strafe?“

Dem Roman wurde – im Gegensatz zu Haratischwili letztem Roman, „Das achte Leben (für Brilla)“ - von der Kritik verschiedentlich vorgeworfen, dass seine Figuren unterkomplex seien, seine Handlung konstruiert. Tatsächlich sind in den beiden Passagen, die Haratischwili sowohl das dörfliche Leben als auch Nina und in der zweiten Passage ein bunter Reigen verschiedener Migranten in Berlin recht grob herausgearbeitet. Dazu kommt die Vorliebe der Autorin, die auch Theaterautorin und Regisseurin ist, für Pathos, der sich in Sätzen wie „Die ohnehin frostige Stimmung im Dorf war kaum zu ertragen“ niederschlägt.

Dennoch präsentiert Nino Haratischwili mit „Die Katze und der General“ ein ausgiebig recherchiertes Stimmungsbild und gibt Einblick in einen Teil sowjetischer und russischer Geschichte, der nur sehr zäh aufgearbeitet wird. „Es ist auf politischer Ebene nicht gewünscht“, sagt Haratischwili, „sich an den Krieg zu erinnern.“ „Die Katze und der General“ tut das – schön durchfiktionalisiert und leicht verwaschen, wie Erinnerungen nun einmal sind.

Von Jan Fischer