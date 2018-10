Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau: So geht es bei AWZ in der Woche vom 29. Oktober bis zum 2. November weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei Alles was zählt weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 29.10.2018: Folge 3052

Pauline leistet schockiert Erste Hilfe, als sie Finn bewusstlos im Bad findet. Sie ahnt nichts von Damians Angst, dass Isabelle ihn auffliegen lässt. Als sogar Friederikes emotionaler Appell Richard nicht dazu bringt, gegen Christophs Forderung anzugehen, lenkt sie notgedrungen ein. Indes wird Carmen von ihren Gefühlen übermannt und küsst Yüksel. Als Yüksel von einer gemeinsamen Zukunft träumt, schreckt Carmen jedoch zurück.

Dienstag, 30.10.2018: Folge 3053

Pauline versucht vergeblich herauszufinden, was die Ursache für Finns Zusammenbruch war. Plötzlich hat sie einen schrecklichen Verdacht. Moritz verspricht Michelle, aufs Eislaufen zu verzichten, um sein Leben nicht unnötig zu gefährden - prompt erhält er ein verlockendes Angebot. Derweil startet Steffi hoch motiviert in ihren neuen Job und will den Umsatz im A40 ankurbeln. Dabei bohrt sie ungewollt in Bens Wunde.

Vanessa (Julia Augustin) fragt sich, ob Damian Finn (Christopher Kohn) absichtlich vergiftet haben könnte. Quelle: Frank W. Hempel/MG RTL D

Mittwoch, 31.10.2018: Folge 3054

Pauline will nicht wahrhaben, dass Damian ein Mörder ist. Doch dann erinnert sie sich an eine Kleinigkeit, und ihr wird schlagartig klar, dass Damian schuldig ist. Unterdessen will Moritz sich an sein Versprechen Michelle gegenüber halten. Doch die Verlockung des neuen Angebots ist groß. Steffis Wut auf Ben wird ausgebremst, als sie von seinem Schicksal erfährt. Als sie sich bei Ben entschuldigt, geht er einen Schritt auf sie zu.

Pauline (Maike Johanna Reuter) fragt sich erschüttert, ob sie Mitschuld an Finns (Christopher Kohn) Zustand hat. Quelle: Frank W. Hempel/MG RTL D

Donnerstag, 1.11.2018: Folge 3055

Richard muss erkennen, dass die Vertragsverhandlungen mit Amalies Managerin schwierig werden. Friederike kommt auf die Idee, dass Richard seinen Charme spielen lassen soll. Indes weiß nur Damian, welches Gegengift Finn retten kann. Daher beschließt Pauline, sich auf ein gefährliches Spiel einzulassen. Michelle überzeugt Marie, Moritz abzusagen. Als der verärgert reagiert, schlägt sie ihm vor, gemeinsam mit ihm ein Team zu bilden.

Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Ines (Jana Hora-Goosmann) flirten gut gelaunt. Quelle: Frank W. Hempel/MG RTL D

Freitag, 2.11.2018: Folge 3056

Pauline muss herausfinden, welches Gift Damian benutzt hat. Sie stößt dabei auf eine verdächtige Tüte aus der Apotheken. Derweil ist sich Richard sicher, Amalies Managerin bezirzen zu können. Dass allerdings Friederike dabei an seiner Seite ist, macht die Sache nicht einfacher. Steffi muss weiter für die Schulden ihres Exfreundes geradestehen. Sie bittet Ben um einen weiteren Job. Dabei kann sie unverhofft für kurze Zeit die Realität vergessen.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8:45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND/pf