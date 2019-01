Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 7. bis zum 11. Januar 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei Alles was zählt weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 7. Januar 2019: Folge 3097

Als Deniz Druck auf ihn ausübt, bleibt Richard nichts anderes übrig, als Jenny zu gestehen, dass er mit Simone einen Pakt eingegangen ist. Steffi hilft indessen Ingo, indem sie seine neue Freundin spielt. Als Ben später jedoch findet, dass sie und Ingo wirklich ein gutes Paar wären, verletzt sie das sehr. Ronny merkt durch einen One-Night-Stand mit Brigitte, dass er nun Lust hat, wieder Frauen zu daten.

Steffi (Madeleine Krakor, M.) und Ingo (André Dietz) bleibt nichts anderes übrig, als Karen (Alexandra Horn) die Wahrheit zu sagen. Quelle: MG RTL D / Julia Feldhagen

Dienstag, 8. Januar 2019: Folge 3098

Richard ist zunächst von Jennys gefasster Reaktion überrascht. Doch dann wird ihm langsam klar, wie enttäuscht sie in Wirklichkeit ist. Indes versucht Steffi, Ben mit Ingos freundschaftlicher Hilfe zu vergessen. Aber dann kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis. Finn wird schließlich klar, dass sein Tremor womöglich chronisch ist. Er muss sich nun fragen, ob er so wirklich weiterarbeiten kann.

Steffi (Madeleine Krakor) bestätigt ungewollt Bens (Jörg Rohde, l.) Vermutung, sie hätte mit Ingo (André Dietz) geschlafen. Quelle: MG RTL D / Julia Feldhagen

Mittwoch, 9. Januar 2019: Folge 3099

Finn hofft kurzzeitig, doch noch eine Chance bei Pauline zu haben, doch dann findet diese heraus, dass er trotz Tremor operiert hat. Isabelle ist unter Druck: Nachdem die Steinkamps sie entlassen haben, braucht sie dringend einen Job. Sie will Maries Managerin werden. Doch wird die sich darauf einlassen? Steffi und Ingo müssen erkennen, dass sich in der Community das Gerücht verbreitet, zwischen ihnen liefe was.

Während Michelle (Franziska Benz, l.) nicht von Moritz’ (Tijan Nije, 2.v.l.) Seite weicht, löst Paulines (Maike Johanna Reuter) Auftauchen bei Finn (Christopher Kohn) zwiespältige Gefühle aus. Quelle: MG RTL D / Julia Feldhagen

Donnerstag, 10. Januar 2019: Folge 3100

Pauline appelliert an Finn, bezüglich seiner Hand die Wahrheit zu sagen. Sie ahnt nicht, wozu sie ihn damit treibt. Michelles Wunsch hat sich erfüllt: Moritz wird leben. Ihr normales Leben kehrt zurück. Doch ihr Job im Zentrum fühlt sich falsch an, es zieht sie magisch aufs Eis. Marie macht Isabelle zu ihrer Managerin. Doch das bedeutet nicht, dass sie ihr auch vertraut. Sie macht Isabelle klar, dass sie genau weiß, mit wem sie es zu tun hat.

Marie (Cheyenne Pahde) verteidigt vor Ingo (André Dietz) ihre Entscheidung, Isabelle zu ihrer Managerin gemacht zu haben. Quelle: MG RTL D / Julia Feldhagen

Freitag, 11. Dezember 2019: Folge 3101

Michelle wird von Moritz daran erinnert, dass sie ihm ein Versprechen gegeben hat. Und so beschließt sie, ihren Traum vom Eis weiterzuverfolgen. Maximilian beteuert, mit den besten Absichten zurück nach Essen zu kommen. Doch ist das wirklich die Wahrheit? Pauline macht Finn ein Liebesgeständnis, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Endlich finden die beiden zusammen und sind sicher, dass sie alle Schwierigkeiten gemeinsam meistern können.

Michelle (Franziska Benz, l.) versichert Marie (Cheyenne Pahde), mit dem Eis endgültig abgeschlossen zu haben. Quelle: MG RTL D / Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

