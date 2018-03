Axel Ranisch experimentiert im „Tatort“

Berlin. Er ist der Mann, der vor einem Jahr die „Tatort“-Welt mit dem improvisierten Krimi „Babbeldasch“ in Wallung brachte und eine Debatte über zu viele Experimente in der ARD-Reihe auslöste: der 34 Jahre alte Filmemacher Axel Ranisch. Am Sonntag (20.15 Uhr) steht sein zweiter „Tatort“ im Programm des Ersten: der Gruselkrimi „Waldlust“. Die Ludwigshafener „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) zieht es im ersten Fall nach dem Ausscheiden ihres Kollegen Mario Kopper in den verschneiten Schwarzwald. Sie soll in einem alten Hotel an einem Team-Coaching teilnehmen. Doch bevor es dazu kommt, muss sie sich in der gruseligen Atmosphäre des Gasthofs mit alten und neuen Morden beschäftigen.

Das Buch zum Film hat Sönke Andresen geschrieben. Für die „Spielleitung“ zeichnet Axel Ranisch verantwortlich, der schon beim umstrittenen Ludwigshafener „Tatort – Babbeldasch“ (2017) Regie geführt hat. Auch dieses Mal hat er den Schauspielern keine Dialoge vorgegeben, sondern sie improvisieren lassen.. Bei „Babbeldasch“, wo neben den Profis viele Laienschauspieler mitwirkten und viel Pfälzisch gesprochen wurde, hatte das manche Zuschauer gestört. Die „Bild“ nannte Ranischs ersten Odenthal-Krimi den „schlechtesten „Tatort“ aller Zeiten“ und warnte damals bereits vor dem zweiten, der bereits abgedreht war. Der Unterschied bei der Produktion ohne festes Drehbuch ist diesmal, dass mehr Profi-Schauspieler agieren und nicht fast ausschließlich Laien und Amateurschauspieler wie bei „Babbeldasch“. Die Darsteller erfuhren erst kurz vor der Szene die jeweilige Handlung.

Der Regisseur verteidigt sich

Ranisch sagt ein Jahr nach „Babbeldasch“: „Wir haben mit großer Leidenschaft ein wildes Experiment gewagt. Natürlich trifft mich Kritik. Ich möchte schließlich auch nur geliebt werden.“ Einsichtig sei er deshalb aber noch lange nicht: „Wenn wir nichts mehr wagen und uns in vorauseilendem Gehorsam selbst beschneiden, nur um nicht anzuecken, dann können wir das Filmemachen auch sein lassen.“

ARD-Zuschauer kennen Ranisch auch als Darsteller des pausbäckigen Ermittlers Schröder aus der MDR-Krimireihe „Zorn“. Ende Februar erschien zudem sein erster Roman „Nackt über Berlin“, in dem zwei Teenager ihren Rektor in dessen eigener Wohnung einsperren.

Von Gregor Tholl