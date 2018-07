München

Vor der Ausstrahlung von „Babylon Berlin“ ab 30. September im Ersten haben X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film am Dienstag die Fortsetzung der Erfolgsserie bestätigt. Die Regisseure und Autoren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries arbeiten demzufolge derzeit an den Büchern für die zehn Folgen umfassende 3. Staffel, die auf dem Volker-Kutscher-Roman „Der stumme Tod“ beruht. Ab Herbst wird die Serie in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalen gedreht. Die Serie wurde in mehr als 90 Länder verkauft.

Von RND