Hannover. In der siebten Ausgabe der Kuppelshow „Der Bachelor“ versucht der 30-jährige Sebastian Pannek die Liebe seines Lebens unter 22 Kandidatinnen zu finden. Sollte ihm das gelingen, wäre das eine Premiere – keiner seiner Vorgänger hat das bisher geschafft. Denn mal ehrlich, eigentlich geht es doch nur um Äußerlichkeiten. „Bitte lass ihn einfach nur hübsch sein“, fleht die 24-jährige Anna aus Magdeburg. Sich bestmöglich in Szene zu setzen ist für Veranstaltungsfrau Janika offenbar wichtiger als die große Liebe: „Momentan denke ich nicht an den Bachelor, sondern an meine Locken“, setzt sie die wirklich wichtigen Prioritäten.

Naiv, aber dabei fast ein bisschen niedlich, waren auch die Beschreibungen aus dem familiären Umfeld der „Ladies“. Caras Mutter pries ihre Tochter so an: „Wenn der Bachelor auf eine Frau steht, die emsig ist und nicht so viel vom Chillen hält, ist er bei der Cara richtig“ – na, wenn Cara nicht das Zeug zu einer großartigen Hausfrau hat, wer dann?

„Die muss auch ein bisschen abspecken“

An Selbstbewusstsein mangelte es den Kandidatinnen jedenfalls nicht: „Ein Mann, der mich bekommt, der bekommt den Jackpot. Der bekommt alles: Liebe, Leidenschaft, Humor, Stress und viele Schuhe“, vermarktet sich Musicaldarstellerin Julia. Ihre Konkurrentinnen sind von der 27-Jährigen allerdings nicht so angetan. „Die muss auch ein bisschen abspecken“, konstatiert Evelyn. Überhaupt nimmt die 28-jährige Düsseldorferin kein Blatt vor den Mund. „Hier sind ja so viele Furien“, findet sie und scheint dabei gar nicht zu bemerken, dass sie selbst die größte ist. Dabei finde sie sich „ganz toll. Ich weiß gar nicht, warum ich single bin.“

Über Rosenkavalier Sebastian erfuhren die Zuschauer reichlich wenig. Der 30-Jährige verlor sich in abgedroschenen Floskeln und Banalitäten – dafür punktete der Kölner mit seinem Sixpack, das RTL in Dauerschleife zu präsentieren nicht müde wurde. „Gerade, wenn es um die Liebe geht, sollte man doch alles riskieren, um glücklich zu werden“, philosophierte Sebastian. Eindeutig zu viel Idylle, doch es sollte noch schlimmer kommen: „Die inneren Werte müssen stimmen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch mal einen Blick hinter die Kulissen wirft“ – beim „Bachelor“ lernt man eben noch Weisheiten für’s ganze Leben.

Und wie lief der Abend für Fabienne aus Langenhagen?

Der erste Eindruck schien bei der 25-jährigen Fabienne Gierke zu stimmen. Auf beiden Seiten. Bachelor Sebastian suchte schon bei der Begrüßung den Körperkontakt zu der Langenhagenerin. Interessiert ließ er sich ihre vielen Tattoos erklären. Auch einige Rosen sind unter den Motiven. Ein Zeichen? Fabienne wiederum konnte bei den ersten Begegnungen gar nicht aufhören, zu erzählen, wie heiß es/er ist und verabschiedet ihn mit einem freundlichen „Du Schnitte“.

Das bleibt in Erinnerung. Und muss am ersten Sendetag ja nicht schlecht sein.

Es gelang Fabienne dann auch, den ersten Eindruck bei einem längeren Gespräch in der Bachelor-Villa auszubauen. Spätestens mit ihrem Job als Dessous-Model schien die Langenhagenerin, die sich schon für den Playboy ausgezogen hat, das Interesse des Bachelors endgültig geweckt zu haben. „Fabienne weiß, was sie will“, erkannte Sebastian sogleich. „Ich mag das.“

Aber reicht das? Am Ende der ersten Folge mussten drei Frauen das Feld räumen. Für sie ist der Traum von der vermeintlich großen Liebe geplatzt.

Für Fabienne nicht. Sie darf weiter hoffen. Warum sich Sebastian für sie entschiedenen hat? „Sie ist noch mal ein ganz anderer Mensch, mit ganz anderen charakterlichen Zügen“ Was das genau bedeutet, werden wir wohl erst im Laufe der nächsten Sendungen erfahren.

Dass Fabienne für den Rosenkavalier nicht die erste Wahl war, schreckt sie nicht ab. „Jetzt ist volles Programm Flirten angesagt“, sagt die 25-Jährige nach der ersten Entscheidungsrunde. „Mal gucken, wie weit man gehen kann.“

Drei Weisheiten aus dem Kuriositätenkabinett

„Oh, ich muss voll Pipi, aber das Pipi muss drinbleiben.“ (Julia)

„Mein Vater hat gesagt, ich soll seriös sein. Männer mögen das. Ich bin seriös, ich bin seriös.“ (Jana)

„Die denkt sich jetzt ‚Oh nein, gerade war sie noch meine Freundin, jetzt ist sie meine Feindin‘“ (Lisa-Marie)

Von RND/Anne Reck/Elisabeth Woldt