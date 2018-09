Hannover

Das Herz, es wird so schwer. Vielleicht liegt es an der kitschigen Klimper-Musik oder an den sulzigen Zuneigungsbekundungen – oder einfach am Wein. Bachelorette Nadine Klein hat sich nun im Finale der RTL-Kuppelschau Bachelorette für Alex aus Gammelby entschieden und erhält die letzte Rose. Der 27-jährige Daniel ist im Finale rausgeflogen.

Folge um Folge hat die 32-Jährige acht Wochen lang die Kandidaten ausgesiebt – die anfangs 20 Herren haben brav verliebt geguckt, auch mal den einen oder anderen Dackelblick in den Ring geworfen. Was hat das alles gebracht? Für zwei, Alex und Daniel, gibt es noch die Chance auf eine medial orchestrierte Liebe mit Nadine. Falls es mit keinem der beiden klappt, hat Ex-Bachelor Paul Janke auch schon Interesse bei Nadine angemeldet, wie er im Interview verrät. Wir begleiten Nadine Klein an ihrem letzten Abend als Bachelorette ab 20.15 Uhr im Liveticker.

22.15 – Knutschen und raus

Alex und Nadine knutschen noch kurz. Sie legt ihre Hand auf sein Knie. Und sie wollen zusammen in den Urlaub fahren. Rafi hält das alles ständig für völlig unauthentisch. Und es folgt noch ein kurzer Moment der Selbstreflexion: „Ich glaube nicht, dass man hier mitmacht, wenn man nicht auch ein bisschen davon profitieren will", sagt Eddy in Richtung Alex. Alex so: Hä? Stimmt ja gar nicht. Der war voll selbstlos auf Liebe aus.

22.14 – Und wie findest Du das so, Daniel?

Nee, das ist definitiv die falsche Entscheidung, findet Daniel. Ach.

22.12 – Ja, sie sind noch ein Paar

Frauke Ludowig hat die Frage: „Sind die beiden noch ein Paar?“ ungefähr schon tausend Mal. Unangenehm: Das Zögern von Nadine. „Naja, ich tu mich immer schwer, das Kind beim Namen zu nennen.“

22.07 – Illusionen, Illusionen

Unrealistischer als die Darstellung von Liebe und Beziehung in der Bachelorette ist nur die Werbung von der Bahn, in der ein Typ seinen Sitzplatz im ICE sucht und in jedem Waggon alle happy sind und dick eine Party feiern.

21.59 – Auftritt Alex

Nur Wangenküsschen zur Begrüßung? Nach dem Wiedersehen mit Alex? Was war denn mit Kindern, Liebe? Auch nach den Rückblenden gibt es kein Händehalten. „Ihr geht ja noch ein bisschen schüchtern miteinander um“, sagt Frauke. Ach nee.

21.57 – Neues Traumpaar – Daniel und Eddy

Eddy hätte Daniel gewählt. Rafi glaubt übrigens nicht, dass Nadine wirklich geweint hat. Frauke muss die zickigen Herren wieder beruhigen.

21.54 – Auftritt Daniel

Alles okay soweit, sagt Daniel. So geht es ihm. Was soll er der Zurückgewiesene denn sonst sagen, Frauke Ludowig? RTL zeigt Rückblicke, Twitter will aber Zickereien.

21.50 – Männer, Männer, Männer

Woran erkennt man, dass jemand verliebt ist? Wenn er den anderen so anschaut, wie Filip guckt, wenn er sich seine eigenen Takes anschaut.

21.48 – Nadines Kategorien

Entweder die Jungs sind entweder mega-attraktiv oder? Individuell. Nadines Wort für unsexy ist hässlich. Nett umschrieben.

21.44 – Sinnloses Wissen in der Werbepause

Rafi soll übrigens auch ein Instagram-Account haben. Zumindest hat sich Filip ordentlich darüber aufgeregt. Auf den Fotos sieht es so aus, als würde Rafi einfach nicht so viele Shirts haben – und auf einem Foto sieht es so aus, als hätte er noch ein Date mit Nadine gehabt. Da muss man aber noch ein zweites Mal hinschauen.

21-36 – Frauke hat keinen Bock auf das Gezeter

Filip: „Ohne mich wärst Du ein nichts". Gut, dass alle so bescheiden sind. Während sich alle noch streiten, lässt Frauke Ludowig einfach mal ein Gewinnspiel einlaufen. Die Mikros der Herren werden einfach langsam leiser – das Gejammere verschwindet im Geräusch-Kulissenhintergrund. Und Nadine? Die sagt nichts. Und da sagt nochmal einer, dass Jungs nicht zickig wären.

21.31 – Nadine rechnet mit Rafi ab

„Ich fand deinen Abgang unter aller Sau“. „Ich hab oft geweint, aber ich war trocken wie die Sahara, als Du gegangen bist“. Nice one, Nadine. Aber wer darf als erstes reden? Filip will was sagen, Rafi will was sagen. Alle reden aufeinander ein. Frauke Ludowig, die lässig moderiert, muss zwischen den Gockeln klären.

21.30 – Die Flashback-Runde

21.27 – Rafi hat seine eigene Titelmusik

Rafi: „Hi“. Nadine: „Hi“. Nein, das war nicht die große Liebe. Rafi, the godfather of Schulterkuss.

21.17 – Filip is back

„Am Ende des Tages entscheidet Nadine natürlich, was richtig für sie ist. Und wir waren ja wohl nicht das Richtige für sie“, sagt der verschmähte Filip. Ein seltenes Wort der Selbsterkenntnis. Eine Stunde lang darf Nadine jetzt alle ihre Ex-Traumdates treffen. Wie wundervoll!

21.15 – Alex aus Gammelby ist der neue Traummann der Bachelorette

Treu schauen und lieb mit Kindern sein – das hat bei Alex gezogen. Er erhält die letzte Rose von Nadine. Es folgt: Knutscherei. Immer diesen überraschenden Elemente.

21.13 – echte Männer weinen nicht

Nadine heult, schluchzt – aber die Männer bleiben cool. Muss ja nicht.

21.10 – Whaaaaaat? Es ist Alex!!!

Dabei hat RTL doch alles dafür getan, dass es fast so aussah, als würde sie doch Daniel nehmen. Und es gab noch nicht mal ein Feuerwerk. Nur traurige Klaviermusik, wie immer. Ach, ach, ach. Daniel nimmt es wie ein Gentleman hin.

21.08 – Schluss jetzt!

Diese eeeewigen Rückblenden. Braucht doch keiner. Kennt doch jeder schon – außer, dass man einen guten Einblick in die Variationen von Alexs Frisur kriegt. A little less conversation, a little more action please.

21.05 – Wulstige Worte

Nadine und Alex stehen so weit auseinander, dass die Arme fast waagerecht sind. Das ist pure Romantik. Nadine kann immer nur drei Wörter hintereinander sagen, bevor sie wieder Luft holen muss.

21.01 – Feuer, Rosen und die Liebe

RTL hat sich bei der letzten Nacht der Rosen mächtig ins Zeug gelegt.

20.51 – Pipi-Pause

RTL steht immerhin zum eigenen Konzept.

20.47 – Warum nicht beide?

Nadine hätte sich nie vorstellen können, sich zwei Männer zu verlieben. Also Zeit für ein Polygamie-Konzept.

20.45 – Playlist

Die Macher haben einfach eine Playlist von Spotify über die gesamte Sendung gelegt. Die Kriterien: Sängerin mit Klavier.

20.42 – Team Mutti

20.38 – Zugabe

„Und gibt’s nochmal eine Zugabe? Nochmal eine Nacht mit jedem?“ – Na Mutti.

20.37 – Test bestanden

Daniel hat den Test bestanden, attestiert die Mutter. Alex hat aber ihren Segen. Entscheidung steht.

20.34 – Ingenieursromantik

Daniel schwärmt von „jeder Internaktion mit ihr“. Schöner hätte es ein Ingenieurswesen nicht sagen können.

20.31 – Blumen oder Schnaps?

Daniel bringt Mutti Blumen mit – neuer Tag, neuer Mann. Daniel benimmt sich, bis er den Mund aufmacht. Zur Mutter sagt er: „Ich weiß nicht, wie Du sie kennengelernt hast.“ – Ähm ja. Schonmal von Geburt gehört?

20.28 – Knuuuuuuutschen

Nach 13 Minuten die erste Knutscherei – gar nicht geplant vor hübscher Kulisse.

20.27 – Spielregeln

Klar, Liebe geht nur mit Rose. Ohne Rose keine Liebe.

20.26 – Schwiegermama

Alex nennt sie Schwiegermama, findet sie goldig und hat den gleichen Eindruck von ihr, wie er von Nadine hat. Mutti Ingrid schwärmt schon von seinen blauen Augen, in denen man sich verlieren kann. Klares Traumpaar.

20.24 – Familientreffen

20.21 – Alex trifft Mutti

Alex bringt erstmal Ouzo mit. Richtig so. Erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Mutti Ingrid redet aber gleich über Kinder.

20.19 – Mutti hilft

Übt Nadine eigentlich das sorgenvolle Aus-dem-Fenster-gucken? Aber die Bachelorette weiß ja, wie es geht: Wenn man nicht weiter weiß, muss man einfach nach Mutti rufen. „Wie war’s mit 20 Männern?“ Das ist nicht die Frage, die Mütter normalerweise fragen.

20.17 – Alex oder Daniel?

Verdammt, die haben doch den gleichen Friseur.

20.15 – Erste Sekunde: Schon Tränen, Klaviermusik und traurige Blick

Gelacht hat Nadine. So viel Emotionen!

20.05 – Was soll die große Entscheiderei? Beide Kandidaten sehen doch sowieso gleich aus...

19.58 – Aufwärmen

Zum Einstimmen schon einmal ein Blick auf Nadine Kleins Instagram-Account: Samtige Sprüche mit noch samtigeren Bildern gibt’s zu sehen. „Genieße die Zeit, die du hast. Kein Moment wird so wieder kommen“, schreibt sie da. Wer zwölf Instagram-Posts von Nadine ausdruckt, kann sich das Ganze als Kalender aufs Klo hängen.

