Das Herz, es wird so schwer. Vielleicht liegt es an der kitschigen Klimper-Musik oder an den sulzigen Zuneigungsbekundungen – oder einfach am Wein. Bachelorette Nadine Klein muss sich nun im Finale der RTL-Kuppelschau Bachelorette zwischen den beiden Kandidaten Daniel und Alex entscheiden.

Folge um Folge hat die 32-Jährige acht Wochen lang die Kandidaten ausgesiebt – die anfangs 20 Herren haben brav verliebt geguckt, auch mal den einen oder anderen Dackelblick in den Ring geworfen. Was hat das alles gebracht? Für zwei, Alex und Daniel, gibt es noch die Chance auf eine medial orchestrierte Liebe mit Nadine. Falls es mit keinem der beiden klappt, hat Ex-Bachelor Paul Janke auch schon Interesse bei Nadine angemeldet, wie er im Interview verrät. Wir begleiten Nadine Klein an ihrem letzten Abend als Bachelorette ab 20.15 Uhr im Liveticker.

20.51 – Pipi-Pause

RTL steht immerhin zum eigenen Konzept.

20.47 – Warum nicht beide?

Nadine hätte sich nie vorstellen können, sich zwei Männer zu verlieben. Also Zeit für ein Polygamie-Konzept.

20.45 – Playlist

Die Macher haben einfach eine Playlist von Spotify über die gesamte Sendung gelegt. Die Kriterien: Sängerin mit Klavier.

20.42 – Team Mutti

20.38 – Zugabe

„Und gibt’s nochmal eine Zugabe? Nochmal eine Nacht mit jedem?“ – Na Mutti.

20.37 – Test bestanden

Daniel hat den Test bestanden, attestiert die Mutter. Alex hat aber ihren Segen. Entscheidung steht.

20.34 – Ingenieursromantik

Daniel schwärmt von „jeder Internaktion mit ihr“. Schöner hätte es ein Ingenieurswesen nicht sagen können.

20.31 – Blumen oder Schnaps?

Daniel bringt Mutti Blumen mit – neuer Tag, neuer Mann. Daniel benimmt sich, bis er den Mund aufmacht. Zur Mutter sagt er: „Ich weiß nicht, wie Du sie kennengelernt hast.“ – Ähm ja. Schonmal von Geburt gehört?

20.28 – Knuuuuuuutschen

Nach 13 Minuten die erste Knutscherei – gar nicht geplant vor hübscher Kulisse.

20.27 – Spielregeln

Klar, Liebe geht nur mit Rose. Ohne Rose keine Liebe.

20.26 – Schwiegermama

Alex nennt sie Schwiegermama, findet sie goldig und hat den gleichen Eindruck von ihr, wie er von Nadine hat. Mutti Ingrid schwärmt schon von seinen blauen Augen, in denen man sich verlieren kann. Klares Traumpaar.

20.24 – Familientreffen

20.21 – Alex trifft Mutti

Alex bringt erstmal Ouzo mit. Richtig so. Erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Mutti Ingrid redet aber gleich über Kinder.

20.19 – Mutti hilft

Übt Nadine eigentlich das sorgenvolle Aus-dem-Fenster-gucken? Aber die Bachelorette weiß ja, wie es geht: Wenn man nicht weiter weiß, muss man einfach nach Mutti rufen. „Wie war’s mit 20 Männern?“ Das ist nicht die Frage, die Mütter normalerweise fragen.

20.17 – Alex oder Daniel?

Verdammt, die haben doch den gleichen Friseur.

20.15 – Erste Sekunde: Schon Tränen, Klaviermusik und traurige Blick

Gelacht hat Nadine. So viel Emotionen!

20.05 – Was soll die große Entscheiderei? Beide Kandidaten sehen doch sowieso gleich aus...

19.58 – Aufwärmen

Zum Einstimmen schon einmal ein Blick auf Nadine Kleins Instagram-Account: Samtige Sprüche mit noch samtigeren Bildern gibt’s zu sehen. „Genieße die Zeit, die du hast. Kein Moment wird so wieder kommen“, schreibt sie da. Wer zwölf Instagram-Posts von Nadine ausdruckt, kann sich das Ganze als Kalender aufs Klo hängen.

Von Geraldine Oetken / RND