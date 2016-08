New York. Der kanadische Rapper Drake (29) und der schottische DJ und Sänger Calvin Harris (32) haben sich die ersten MTV Video Awards in diesem Jahr gesichert. Drake holte mit "Hotline Bling" den Preis für das "Beste Hip-Hop Video". Harris wurde für seinen Erfolgs-Track "This Is What You Came For", den er mit der Sängerin Rihanna aufgenommen hatte, in der Sparte "Bestes Video eines Mannes" ausgezeichnet.

Auch seine Gesangspartnerin hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert. Bei der Preisverleihung in der Nacht zum Montag in New York wurde der auf Barbados aufgewachsenen Sängerin der "Michael Jackson Video Vanguard Award" verliehen. Die Trophäe zollt dem Einfluss des Preisträgers auf die Musikszene Tribut.

Rihanna, die während der Show im Madison Square Garden auch vier Mal Live auftrat, wurde mit stürmischem Applaus gefeiert. Ihr Heimatland werde nun so stolz auf diese Auszeichnung sein, sagte die Sängerin. Dies sei ein unglaublicher Moment.

Beyoncé holt den Hauptpreis

Favoritin des Abends war Superstar Beyoncé, die mit elf Nominierungen ins Rennen ging. Die britische Sängerin Adele (28) folgte mit acht Nominierungen. Die 34-Jährige sicherte sich den Hauptpreis in der Kategeorie "Video des Jahres". In der Hauptkategorie traten neben Beyoncé ("Formation") und Adele ("Hello") auch Justin Bieber ("Sorry"), Kanye West ("Famous") und Drake ("Hotline Bling") an.

Alle Preise der MTV Video Music Awards 2016: VIDEO OF THE YEAR (Video des Jahres): "Formation", Beyoncé

Neue Chance für Britney Spears

Mit Spannung wurde auch der Auftritt von Britney Spears erwartet. Vor fast zehn Jahren, bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2007, sorgte die sichtlich verwirrte Sängerin mit ihrer Performance von "Gimme More" für Gesprächsstoff. In diesem Jahr überzeugte Spears mit ihrer neuen Single "Make me...".

Zuletzt hatte sich die 31-Jährige beim "Carpool Karaoke" mit US-Talker James Corden blamiert

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

