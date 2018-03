„Bild“-Girl nicht mehr oben ohne

Berlin. „Das schöne Mädchen von Seite Eins, das will ich haben – und weiter keins“, sang Howard Carpendale einst und brachte damit die Verdinglichung der Frau in den Boulevardmedien zur Freude des Mannes auf den Punkt. Die „Bild“-Zeitung hat sich jetzt zumindest teilweise von dieser überkommenen Vorstellung verabschiedet und zeigt das Mädchen auf Seite Eins nicht mehr oben ohne. „Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion, aber auch unter unseren Leserinnen", begründete die Redaktion ihre Entscheidung. Die Unterhaltung von Männern sollte die Kränkung von Frauen nicht in Kauf nehmen, schrieb Chefredakteur Julian Reichelt.

BILD-Girls - Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein! https://t.co/wauGl8HGBn — BILD (@BILD) March 11, 2018

Das „Bild“-Girl werde es aber weiter geben – in Unterwäsche. Und auch Nacktfotos sollen unter bestimmten Umständen weiter gezeigt werden, etwa wenn es Diskussionen um Promibilder gäbe. Kritikern geht die Aktion nicht weit genug, sie werfen der Zeitung Heuchelei vor.

"BILD verzichtet künftig auf "Oben-ohne"-Girls".



Auch auf journalistische Standards, Moral, Persönlichkeitsrechte und ordentliche Recherche soll weiterhin verzichtet werden. — Kaffeecup (@kaffeecup) March 12, 2018

Von epd/RND/may