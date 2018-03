Böhmermann dreht neues Musikvideo

Köln. Der Satiriker Jan Böhmermann sucht Darsteller für ein neues Musikvideo. In einem Tweet heißt es: „Das @neomagazin braucht dich! Wenn du nachweislich volljährig, nicht größer als 1,55m bist und Ende März in Köln sein kannst, schreib uns eine Mail an jaichwill@btf.de!“

Das @neomagazin braucht dich! Wenn du nachweislich volljährig, nicht größer als 1,55m bist und Ende März in Köln sein kannst schreib uns eine Mail an jaichwill@btf.de! Wir können kein Geld, aber eine kleine Rolle in einem Musikvideo und viel Fun, Fun, Fun bieten! pic.twitter.com/5Nbyaqf7v8 — NEO MAGAZIN ROYALE (@neomagazin) March 1, 2018

Es gehe um eine kleine Rolle in einem Musikvideo. Ferner hieß es: „Wir können kein Geld, aber viel Fun, Fun, Fun bieten!“ Böhmermann feierte mit seinen oft politischen Videos Erfolge im Netz.

Von May/RND