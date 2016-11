Boston. Am Donnerstag sollte CNN eigentlich „Anthony Bourdain: Parts Unknown“, eine Reise- und Kochshow des Bestseller-Autors Athony Bourdain, zeigen. Als die Sendung beginnen sollte, erschienen auf dem Bildschirm jedoch keine Bilder aus fernen Ländern oder von leckeren Gerichten, stattdessen war eine nackte Frau in sehr anrüchigen Posen zu sehen. Das twitterte eine empörte Frau aus Boston.

Porno bei CNN, ausgerechnet am Thanksgivingabend? Prompt überschlagen sich die Tweets. Große Sender wie Fox News, The Huffington Post oder Complex News berichten von dem Zwischenfall. Der Fehler sollte demnach nicht bei CNN selbst, sondern beim lokalen Sender RCN gelegen haben, der das Programm von CNN in Boston sendet.

Doch nach der anfänglichen Euphorie um die Klick-bringer-Nachricht beginnen die Zweifel. Die Technik-Plattform The Verge begibt sich auf Spurensuche im Netz. Tatsächlich scheint der Ursprung der Nachricht nur ein einziger Tweet zu sein, von einem Account, das mittlerweile nicht mehr öffentlich zugänglich ist.

RCN, der für die Panne verantwortlich sein sollte, dementierte den Zwischenfall. Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich um ein Fake handelt. CNN äußert sich dagegen sehr wage zu der doch sehr peinlichen Situation. In einem Statement kündigte der Sender an, den Vorfall zu untersuchen und RCN dazu zu befragen. Fake oder nicht, der Vorfall wird weiter für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

@solikearose soll das Gerücht in die Welt gesetzt haben. Quelle: The Verge/Twitter

Von RND/abr