New York. Manchester sei ein Ort voller „Comedy, Curries und Charakter“, sagte Corden in seiner „Late Late Show“ mit belegter Stimme. „Aber wenn ich an Manchester denke, den Ort, den ich kenne, dann denke ich an den Geist der Menschen dort. Und ich sage Ihnen, es wäre schwierig, eine enger verbundene Gruppe von Menschen zu finden.“

Die Bewohner von Manchester seien „stark, stolz und fürsorglich“, ihnen sei die Gemeinschaft sehr wichtig. „Und wenn es überhaupt möglich war, wird der Geist der Bewohner von Manchester jetzt nur noch stärker werden.“

Von RND/dpa