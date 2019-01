Köln

Bühne frei für die Latex-Lady bei „Deutschland sucht den Superstar“: „Latex gilt natürlich als Fetisch aber ich trage es einfach gerne und fühle mich wohl darin.“ Als Unterstützung hat Ricci ihren Freund Tobi dabei. Er ist ganz begeistert von Riccis Latex-Outfits: „Ich finde es unheimlich sexy und es ist immer wieder interessant und aufregend mit ihr in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein und die Blicke der anderen zu beobachten.“ Der polnische Schlagerstar sorgt natürlich dafür, dass Riccis Outfit vor ihrem Auftritt schön glänzt: „Manch einer putzt sein Auto, Tobi putzt mich.“, so Ricci. Am meisten freut sie sich auf Pietro: „Ich könnte mir schon vorstellen, dass er es cool findet. Mal sehen, ob ich ihn rum bekomme.“

Dieter : „ Dosenbier hat mehr Gefühl“

Doch die Jury ist wenig begeistert: „Diese Nummer braucht eine gewisse Erotik, Weiblichkeit und subtile Bewegungen. Das was du da gezeigt hast, war sehr sportlich. Aber ich finde, das hat nicht zu der Nummer gepasst.“ Und Pietro ließ sich nicht vom blauen Latex-Wunder begeistern: „Da kann ich nur zustimmen und stimmlich war da null Gefühl drin.“ Doch Dieter Bohlen ist knallhart: „Musikalisch war es infantil. Dosenbier hat mehr Gefühl. Deine Stimme ist für den Arsch.“ Xavier Naidoo fand immerhin die Performance besser als den Gesang, doch das reicht nicht. Ricci kommt keine Runde weiter.

Von RND