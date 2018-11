Unterföhring

„Das Boot“ ist die zweite aufwendige Produktion aus Deutschland für den Bezahlsender Sky – nach „Babylon Berlin“. Die Serie ist über das klassische Fernsehen bei Sky für diejenigen zu sehen, die den Sender abonniert haben. Zudem zeigt der Sender die neuen Folgen auf seiner Streamingplattform.

Mehr als 300.000 Zuschauer haben beim Auftakt in der vergangenen Woche eingeschaltet – 110.000 sahen am Folgetag zu. Das teilte Sky in einer Pressemitteilung mit. Am ersten Wochenende gab es insgesamt 757.000 Abrufe über den Streaming-Dienst. Auch die Folgen drei bis acht, die noch nicht im Fernsehprogramm des Bezahlsenders liefen, wurden fleißig geschaut. Dort haben am ersten Wochenende 384.700 Menschen zugesehen. „Der großartige Start hat unsere Erwartungen übertroffen“, wird Elke Walthelm, Executive Vice President Content, bei Sky Deutschland in der Mitteilung zitiert.

Lineares Fernsehen vs. Streaming

Wie „Babylon Berlin“ wird „Das Boot“ zunächst nur auf Sky für Kunden des Entertainment-Pakets ausgestrahlt. Abonnenten können die acht Folgen der ersten Staffel sowohl linear, auf Sky 1 HD im Fernsehen, als auch im Komplettpaket auf Sky Ticket, Sky Go, sowie auf Abruf als Stream sehen. Ab dem 23. November 2018 zeigt Sky 1 HD wöchentlich je zwei Folgen am Freitagabend zur Prime Time um 20.15 Uhr. Wiederholungen werden unter anderem freitags ab 22.20 Uhr, samstags ab 20.20 Uhr und sonntags ab 21.45 Uhr ebenfalls auf dem Sender Sky 1 HD gezeigt.

Die Serie „Das Boot“ ist eine Neuauflage des Filmklassiker unter der Regie von Wolfgang Petersen. Doch erzählt sie die Serie nicht neu, sondern knüpft an das Ende des Films an.

„Das Boot“: Die Sendetermine der ersten Staffel im Überblick

Auf Sky 1 HD

• Freitag, 23. November 2018: 20.15 Uhr (Staffel 1, Folge 1: „Neue Wege“)

• Freitag, 23. November 2018: 21.20 Uhr (Staffel 1, Folge 2: „Geheime Missionen“)

• Freitag, 30. November 2018: 20.15 Uhr (Staffel 1, Folge 3: „Verluste“)

• Freitag, 30. November 2018: 21.15 Uhr (Staffel 1, Folge 4: „Zweifel“)

• Freitag, 7. Dezember 2018: 20.15 Uhr (Staffel 1, Folge 5: „Loyalität“)

• Freitag, 7. Dezember 2018: 21.10 Uhr (Staffel 1, Folge 6: „Gegen die Zeit“)

• Freitag, 14. Dezember 2018: 20.15 Uhr (Staffel 1, Folge 7: „Verdammt“)

• Freitag, 14. Dezember 2018: 21.15 Uhr (Staffel 1, Folge 8: „Abrechnung“)

Von RND