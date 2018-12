„Das Boot“ fährt weiter – Sky kündigt zweite Staffel an

Fernsehen Serie - „Das Boot“ fährt weiter – Sky kündigt zweite Staffel an Ein U-Boot fährt weiteren Erfolgen entgegen. Bavaria Fiction und der Pay-TV-Sender Sky haben eine zweite Staffel der Serie „Das „Boot“ beschlossen. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.

Charismatisch: Tom Wlaschiha spielte in „Game of Thrones“ den geheimnisvollen Jaquen H’ghar, in das Boot spielt er den frankophilen Gestapomann Hagen Forster. Quelle: obs