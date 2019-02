Stuttgart

Der Moderator und Sänger Andy Borg (58) produziert weitere Folgen seiner monatlichen Samstagabendshow im SWR Fernsehen. Die im vergangenen Dezember gestartete neue Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ stoße auf gute Resonanz, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks ( SWR).

Geplant sind acht weitere Ausgaben, die bis Jahresende ausgestrahlt werden sollen. Sie werden künftig im Europa-Park in Rust bei Freiburg aufgezeichnet statt wie bisher in einer Messehalle in Villingen-Schwenningen. Für Borg ist die SWR-Sendung ein Comeback als Fernsehmoderator. Von 2006 bis 2015 hatte er im Ersten die Volksmusikshow „ Musikantenstadl“ moderiert. Die erste neue „Schlager-Spaß“-Folge ist am Samstag (16. Februar, 20.15 Uhr) zu sehen. Die Show läuft seit dem 22. Dezember im SWR.

Von dpa/RND