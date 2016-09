Köln. Nach dem Start von „Jeopardy“ und „Familien Duell“ am Montag schickt RTL plus demnächst einen weiteren Spielshow-Klassiker an den Start: Ab dem 17. Oktober soll sich das „Glücksrad“ wieder täglich ab 19.25 Uhr drehen, wie der Kölner Privatsender am Mittwoch mitteilte.

Präsentieren werden die Show Jan Hahn (43), der bislang für das Sat.1-Frühstücksfernsehen tätig war, sowie Tänzerin Isabel Edvardsson (33), die als Buchstabenfee fungieren wird. Beim „Glücksrad“ geht es darum, Wörter, Begriffe oder Redewendungen ähnlich einem Kreuzworträtsel zu erraten. Es treten jeweils drei Kandidaten an. In den Achtziger- und Neunzigerjahren war die Show bei Sat.1 zu Hause.

Moderiert wurde das „Glücksrad“ vor der Neuauflage von Peter Bond, Frederic Meisner und Thomas Ohrner. Vorbild für das deutsche Format war die US-Gameshow „Wheel of Fortune“.

Die Neuen beim „Glücksrad“: Moderator Jan Hahn und Buchstabenfee Isabel Edvardsson. Quelle: dpa

