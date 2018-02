David Letterman trägt jetzt Bart

Los Gatos. „Mr. President, ich weiß, Sie müssen zurück ins Oval Office“, sagt David Letterman zu Barack Obama. Der einstige wichtigste Late-Night-Talker und der Ex-Präsident der USA plaudern wie alte Schulfreunde, die sich eine Weile nicht gesehen und deshalb viel zu erzählen haben.

Der Name Trump fällt nicht ein Mal. Doch bei einem Thema wie der Bürgerrechtsbewegung sowie angesichts der intellektuellen und selbstironischen Eloquenz des Präsidenten wird dem Zuschauer die Kluft zwischen dem Barack-Amerika und dem von heute schmerzlich bewusst.

Die Zeit scheint zurückgedreht in diesem monumentalen Interview, das den Auftakt für eine neue Gesprächsreihe markiert. Sie heißt „My Next Guest Needs No Introduction“ und macht ihrem Namen alle Ehre: Auch der Gast der zweiten Folge, die ab Freitag zu sehen ist, braucht keine Vorstellung.

George Clooney wird der zweite Gast

Es handelt sich um den Hollywood-Star George Clooney, der auch schon ein paar Jahre im Geschäft ist. Es ist ein interessantes Format: Die Superhelden von gestern plaudern bei Netflix, der Plattform von morgen. So zeigt der Streamingdienst, dass er auch bei nachrichtlichen Formaten mithalten kann. In Deutschland wechseln übrigens ebenfalls erfolgreiche Fernsehmenschen wie Bastian Pastewka zu Anbietern wie Amazon.

Letterman hatte von 1993 bis 2015 eine nach ihm benannte Late-Night-Show bei CBS, die Vorbild für die „Harald Schmidt Show“ war. Nun kehrt er mit Weihnachtsmannbart zurück.

Von Nina May/RND