Baikonur

Am Mittwoch startet der deutsche Astronaut Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation (ISS). Die Stunden vor dem Start sind ganz genau geplant: Um 9.40 Uhr verabschieden sich die Astronauten von ihren Familien. Um 10.46 Uhr steigen sie in an Bord des Raumschiffs Sojus MS-09. Und um 13.12 Uhr ist es dann so weit: Dann soll Gerst gemeinsam mit der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und dem Russen Sergej Prokopjew die Erde verlassen.

Der Start im Livestream und Fernsehen

In Deutschland kann man den Start live beobachten. Ab 12 Uhr gibt es zum Beispiel einen moderierten Livestream aus dem Zeiss-Großplanetarium in Berlin. Dort wird unter anderem der Raketenstart live übertragen. Außerdem berichten Astronauten, Wissenschaftler und Raumfahrtexperten über Details der Mission.

Auch mehrere Fernsehsender zeigen den Start in ihrem Programm. Auf n-tv wird ab 12.30 Uhr aus Baikonur berichtet. Auch der Sender Welt und der Bildungskanal ARD-alpha sind live dabei, wenn Gerst ins All aufbricht.

Von Anna Schughart/RND