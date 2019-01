Mexiko-Stadt

Die Vorfreude ist groß – die Aufregung aber auch: Am Mittwochabend startet bei RTL um 20.15 Uhr die neunte Staffel von „Der Bachelor“ und die 20 Kandidatinnen treffen zum ersten Mal auf den Rosenkavalier Andrej Mangold.

Lesen Sie auch:

Andrej Mangold: „Onlinedating? Das ist für mich absurd“

Große Aufregung bei den Bachelor-Kandidatinnen

Sitzt die Frisur? Werde ich ihm gefallen? Was wollte ich nochmal sagen? – Fragen, die den Bachelor-Kandidatinnen kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Mangold durch den Kopf gehen. Zu zweit sitzen die Anwärterinnen in schwarzen Limousinen und werden vor die Bachelor-Villa in Mexiko gefahren. Stefanie Gebhardt malt sich indes schon mal ihre Zukunft mit dem Basketball-Profi und Unternehmer aus – „Später kann ich meinen Kindern dann sagen, den Papa habe ich beim ‚Bachelor’ kennengelernt“.

Nicht so locker nehmen das erste Treffen dagegen Christina Grass und Jasmin Iacazzo. Christina: „Ich glaube, ich muss gleich brechen.“

Zur Galerie Ab dem 2. Januar werden wieder Rosen verteilt – vom neuen Bachelor Profi-Basketballer Andrej Mangold. Das sind die Kandidatinnen.

Der erste Eindruck zählt – das wissen auch die „Bachelor“-Kandidatinnen. Schon in der ersten Nacht könnte die Reise und damit die Chance auf die vermeintlich große Liebe vorbei sein.

„Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen“

Die Neuheit beim „Bachelor“: Ab dem 2. Januar gibt es im Anschluss an jede Bachelor-Folge exklusiv bei TV-Now die neue Show „Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen“ zu sehen. Hier tauscht sich Bachelor-Expertin Frauke Ludowig mit verschiedenen Gästen über die neuesten Geschehnisse rund um den Rosenkavalier Andrej Mangold und seine 20 Herzdamen aus.

„Der Bachelor“ – das sind die Sendetermine der neunten Staffel:

09. Januar um 20.15 Uhr

16. Januar um 20.15 Uhr

23. Januar um 20. 15 Uhr

30. Januar um 20.15 Uhr

Alle Episoden von „Der Bachelor“ gibt es bei TV Now.

Von RND