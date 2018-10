München

Ausgerechnet eine Serie über das geteilte Deutschland spaltete vor drei Jahren die Nation: Kritiker waren begeistert von „Deutschland 83“, das RTL-Publikum jedoch konnte sich nicht recht für die Thrillerserie über einen Stasi-Agenten bei der Bundeswehr erwärmen. Die Einschaltquoten blieben unter den hochgesteckten Erwartungen, die Fortsetzung „Deutschland 86“ läuft deshalb statt bei RTL beim Streamingdienst Amazon Prime. Der zeigt die zehnteilige zweite Staffel des prestigeträchtigen Projekts vom 19. Oktober an.

Im Mittelpunkt steht erneut der DDR-Spion Martin Rauch (Jonas Nay), Deckname „Kolibri“. Seit den turbulenten Ereignissen der ersten Staffel, in der nur knapp der Dritte Weltkrieg verhindert wurde, versteckt er sich in einem angolanischen Kinderheim. Dort stöbert ihn seine Tante Lenora (Maria Schrader) auf, die für den maroden Arbeiter- und Bauernstaat Devisen beschaffen soll, indem sie der südafrikanischen Armee trotz eines UN-Embargos gegen das Apartheid-Regime Waffen verkauft – dazu benötigt sie Martins Hilfe. Der sabotiert den skrupellosen Deal zunächst aus moralischen Gründen. Aber wenn er je nach Hause zurückkehren und seinen kleinen Sohn sehen will, muss er wohl oder übel doch kooperieren.

„Deutschland 86“ ist bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt. So spielt Anke Engelke eine Devisenbeschafferin der DDR, eine linientreue Funktionärin, die den Sozialismus mit kapitalistischen Methoden retten will. Das Land steht am Rand der Pleite und tut alles, um an Geld zu kommen. Im Auftrag eines westdeutschen Pharmaherstellers wird etwa eine lukrative Medikamentenstudie an ahnungslosen DDR-Bürgern unternommen – als die Medizinerin Tina Fischer (Fritzi Haberlandt) das Experiment nach mehreren Todesfällen abbrechen will, landet sie in Stasi-Haft.

Die erste schwarze „Tatort“-Kommissarin spielt auch mit

Florence Kasumba, die demnächst als erste schwarze „Tatort“-Kommissarin an der Seite von Maria Furtwängler zu sehen sein wird, spielt eine Geheimagentin der südafrikanischen Freiheitsbewegung ANC, die gegen die Apartheid kämpft – unterstützt vom Auslandsgeheimdienst der DDR.

Maria Schrader und Florence Kasumba. Quelle: Amazon Prime

Die Geschichte von „Deutschland 86“ (Regie: Florian Cossen und Arne Feldhusen) ist vor einem hoch komplizierten politischen Hintergrund angesiedelt. Es geht darum, dass der Zusammenbruch der DDR seine Schatten vorauswirft, und um die weltweiten Auswirkungen des Konflikts zwischen Kommunismus und Kapitalismus. „Wir wollen zeigen, dass der Kalte Krieg nicht so einfach gestrickt war, wie es manchmal scheint“, sagen die Showrunner Anna und Jörg Winger.

Verglichen mit der ersten Staffel „Deutschland 83“, die mit ihrer stark auf Spannungsmomente fokussierten Story auch aufs RTL-Publikum schielte, ist die zweite Staffel zwar viel erwachsener und komplexer, aber längst nicht so packend. Für den nötigen Zeitgeist sorgen neben einem poppigen Achtzigerjahre-Soundtrack auch diverse Verweise auf Boris Becker, die Kultserie „Dallas“ oder Ereignisse wie die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Fortsetzung des Politthrillers ist schon beschlossene Sache, dieser Tage hat Amazon grünes Licht für die dritte Staffel „Deutschland 89“ gegeben, die sich um den Mauerfall drehen soll.

Von Cornelia Wystrichowski