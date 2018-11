Düsseldorf

Für viele ist sie die Krönung an Weihnachten - „Die Helene Fischer Show“. Auch dieses Jahr wird das Doppelkonzert der beliebten deutschen Schlagersängerin wieder an den Festtagen im ZDF zu sehen sein. Das Großevent findet seit 2011 statt und wird zum dritten Mal in Folge in Düsseldorf vorab aufgezeichnet. Dort, in der Messehalle 6, wird der Schlagerstar jeweils am 7. und 8. Dezember 2018 auftreten.

Helene Fischer Show 2018: Wann läuft das Event im Fernsehen?

Wie in den vergangenen Jahren zeigt das ZDF auch diesmal wieder eine circa 180-minütige Aufzeichnung der Show. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2018, läuft diese zur Prime Time um 20.15 Uhr. Auch in Österreich und der Schweiz wird die Show vom ORF beziehungsweise SRF gesendet.

Gibt es noch Karten für die Helene Fischer Show 2018?

Für beide Veranstaltungen in Düsseldorf sind bereits alle Karten ausverkauft. Wer im nächsten Jahr live dabei sein möchte, wenn der Superstar vor ausverkauftem Haus auftritt, sollte sich schon im Sommer 2019 um Tickets bemühen. Dieses Jahr startete der Vorverkauf für die Show im Dezember am 6. Juli.

Helene Fischer Show 2018: Welche Stars und Gäste sind dabei?

Ein besonderer Höhepunkt der an Highlights reichen Show sind die zahlreichen Stars, die an der Seite der Schlagersängerin auftreten. In den vergangenen Jahren zählten solch namhafte Musiker wie Bryan Adams, Tom Jones, Andrea Bocelli und James Blunt zu den Gästen. Auch nationale Stars wie Vanessa Mai, Peter Maffay, Tim Bendzko und Lena Meyer-Landrut standen schon mit Fischer auf der Bühne. Ein besonderer Duettpartner war Udo Jürgens, dessen Teilnahme der letzte Fernsehauftritt des legendären Sängers sein sollte. Jürgens starb zehn Tage nach der Aufzeichnung der Show im Jahr 2014.

Über die Gästeliste herrscht jedes Jahr große Geheimhaltung. So wurden auch die Stars der diesjährigen Show noch nicht bekanntgegeben. Auf Instagram äußerte die 34-jährige Fischer aber immerhin schon einmal ihre Vorfreude auf das Großevent an Weihnachten.

„Die Helene Fischer Show“: Das TV-Highlight an Weihnachten

Als Entertainment-Event der besonderen Sorte begeistert „Die Helene Fischer Show“ Fans immer auch mit spektakulären Akrobatik-, Zauber- und Musical-Einlagen. In früheren Shows hatten zum Beispiel Darsteller von „Ice Age Live!“, „Chicago“ und „Falco – Das Musical“ Gastauftritte. So viel Unterhaltung gebührt Anerkennung, die der Show 2015 in Form des Bayerischen Fernsehpreises entgegengebracht wurde.

Darüber hinaus sprechen die Einschaltquoten eine deutliche Sprache: Seit dem Debüt 2011 lag die Reichweite relativ konstant bei durchschnittlich 5,63 Millionen Zuschauern. Auch mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,4 Prozent schaffte es “Die Helene Fischer Show” in den vergangenen Jahren, die Konkurrenz im TV-Programm an Weihnachten auszustechen.

Helene Fischer ist Deutschlands erfolgreichste Künstlerin

Zumindest was den kommerziellen Erfolg anbelangt, ist Helene Fischer Deutschlands erfolgreichste Musikerin. Mit insgesamt 17 verliehenen Echos führt sie die Gewinnerliste des zuletzt stark in die Kritik gekommenen, größten deutschen Musikpreises an.

Mit ihrem fünften Album “Für einen Tag” schaffte die Schlagersängerin auch den internationalen Durchbruch. Die „New York Times“ veröffentlichte im November 2018 eine Liste mit den durchschnittlich höchsten Konzerteinnahmen pro Stadt und den dazugehörigen durchschnittlichen Ticket-Preisen. Laut dieser Recherche ist Helene Fischer erfolgreicher als Justin Timberlake – zumindest was die Ticket-Verkäufe angeht.

Fischer wurde 1984 in Krasnojarsk (ehemalige Sowjetunion) geboren und ist seit 2008 mit ihrem Schlagerkollegen Florian Silbereisen verheiratet. Das Paar hat keine Kinder.

Von RND/pf