Berlin

Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten – wer wüsste das nicht besser als die Fans der gleichnamigen Serie. Und jetzt werden sie wieder einmal leidgeprüft. Sie müssen gleich zwei Abgänge verkraften.

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Soap-Figur Nicole Müller, die von Manuela Wisbeck gespielt wurde, die Serie verlassen. Die Rolle war zwar von vornherein auf einen Gastauftritt ausgelegt. Nach wenigen Wochen aber steht nun wirklich der traurige Abschied an – und das schon in der kommenden Woche.

Romantisches Happy-End

Doch anscheinend geht die Bekannte von Leon ( Daniel Fehlow) nicht alleine. Auf der Halloweenparty im Vereinsheim hatte Nicole den schüchternen Nikolaus (Michael Wolfschmidt) kennengelernt – und zwischen den beiden knisterte es sofort. Doch durch eine Aneinanderreihung von Missverständnissen fanden die beiden einfach nicht zueinander.

Das soll sich laut RTL nun ändern: Der Sender kündigt an, dass es für Nicole ein „romantisches Happy End“ geben wird.

Aufregende Erfahrung

Für Manuela Wisbeck war die Zeit bei GZSZ eine sehr aufregende Erfahrung. „Man dreht sehr, sehr viel am Tag. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Das hält im Geiste fit“, zitiert sie „TV Movie“.

Und wer weiß, vielleicht kehren Nicole und Nikolaus ja irgendwann als verliebtes Paar zurück.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – wie gesagt.

Von RND